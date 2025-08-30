晴時多雲

體育 即時新聞

布雷克第50勝有加分? 餅總皺眉

2025/08/30 05:30

林安可5打席全上壘，包括3支長打。（記者陳志曲攝）林安可5打席全上壘，包括3支長打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕在壓力爆棚的831洋將大限前最後先發，布雷克對富邦悍將繳出6.2局掉2分好投，加上打線援護17支安打，統一獅終場7：2大勝富邦，布雷克成為隊史第3位奪下50勝的洋投，卻讓「餅總」林岳平對洋將抉擇有點傷腦筋。

獅隊洋投布雷克先發6.2局奪勝，生涯第50勝到手。 （記者陳志曲攝）獅隊洋投布雷克先發6.2局奪勝，生涯第50勝到手。 （記者陳志曲攝）

布雷克前4局未被敲安，雖在5至7局起被富邦敲出6支安打，仍將失分有效控制，拿下8月首勝。餅總認為，布雷克對富邦投得較順手，好球率也較高，但4局後的球會慢慢被對手掌握，教練團還要討論最後名單。

831大限留誰

今視奧德銳表現定奪

今年布雷克陸續打破王漢的隊史洋投最多局數和奪三振紀錄，生涯50勝都貢獻給餅總，外帶2020年的奇蹟1冠，早已是隊史的經典洋將，只是本季成績每況愈下，無論防禦率4.13、9敗都是獅洋投最差，也被視為最有可能遭到割捨。

布雷克坦言，知道球隊的狀態和陣容考量，對選手當然會有壓力，「其實我上半季的表現還可以，只是下半季沒那麼好，有時也會覺得帳面上的成績，不能反映出我的投球內容。」

獅隊要看完今晚奧德銳的表現，才會做出最後決定，餅總被問及布雷克昨役是否有加分，僅表示抉擇過程也會考慮未來戰況，「這很困難，教練團要好好思考。」

此外，日職中央聯盟將在2027年導入指定打擊制，讓包含養樂多在內隊伍對林安可「熱視線」，昨他單場5打席全上壘，猛敲4安3長打，狂灌3分打點，為旅日機會持續增加籌碼。

富邦苦吞5連敗，且是本季第61敗，確定全年勝率低於5成，成為聯盟史上第1支連續6年勝率不到5成的隊伍。

