林暉盛扛住1指包袱 逆風奪首勝

2025/08/31 05:30

兄弟第1指名林暉盛頂住不被看好的壓力，生涯初先發迎來生涯首勝。 （記者陳志曲攝）兄弟第1指名林暉盛頂住不被看好的壓力，生涯初先發迎來生涯首勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕臨危受命頂替身體微恙的魏碩成，中信兄弟第1指名林暉盛昨生涯初先發繳出5局掉1分好投，搭配宋晟睿登上「巨蛋王」的2分彈，助隊以5：3擊敗味全龍，林暉盛奪下2023年加入中職以來的生涯首勝。

宋晟睿在大巨蛋敲出第5轟，與林安可並列「巨蛋王」。 （記者陳志曲攝）宋晟睿在大巨蛋敲出第5轟，與林安可並列「巨蛋王」。 （記者陳志曲攝）

初先發投5局

退場百感交集

林暉盛上週四原要在二軍登板，週三接到通知可能上一軍而暫緩，生涯初先發就在味全隊史單場最多的34142人亮相，開賽難掩緊張感，前3局首名打者都投四壞，最終都能一一化解，繳出突破預設用球數限制的90球，退場後感觸一來，想哭的情緒湧上心頭。

「我知道大家不看好我，欣慰自己做到了。」林暉盛坦言，一開賽有點放不開，前3局都有保送，後來告訴自己不要投太邊邊角角，有做到該做的，「當機會來的時候，我有把握住。」

拿到首勝的過程並不簡單，林暉盛投到5局下2出局被敲安，球數已累積83球，又面對難纏的李凱威，王建民上場詢問「還可以嗎？」林暉盛自信地回應「我還有油」，接著用7球解決李凱威，他說：「很幸運可以抓下來。」

肩扛兄弟第1指名的稱號，林暉盛的壓力連總教練平野惠一都感受得到，「前一天他說想專注比賽，沒有接受媒體採訪，相信他為了上來丟，做了很多準備，應該有很多緊張感和壓力，這場能讓他拿到勝投，親朋好友應該都很開心。」

宋晟睿2分砲

5轟並列巨蛋王

宋晟睿成為林暉盛首勝的最大幫手，2局上夯出2分彈，為他取得3：0的順風局，而宋晟睿在8月敲4轟全都在寬闊的大巨蛋擊出，且生涯累積5轟追平林安可，並列大巨蛋史上最多轟打者。

昨味全作東的大巨蛋龍象大戰吸引34142人進場，寫下味全隊史在例行賽單場最高票房紀錄，前2戰已有55231人，今晚是系列賽最終戰，有望締造隊史最多觀眾的3連戰系列賽。

