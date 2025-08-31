晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟戒備中 仍擋不住曾聖安第8盜

2025/08/31 05:30

龍隊曾聖安靠腳程跑出本季第8盜。（記者陳志曲攝）龍隊曾聖安靠腳程跑出本季第8盜。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲曾聖安昨對中信兄弟3局下演出本季第8次盜壘成功，用快腿為球隊跑回第1分，只要再進帳2盜，有望成為史上首位未滿20歲就上演單季10盜的選手。

叩關最年輕10盜紀錄

曾聖安7月下二軍穩定打擊姿勢後，8月起幾乎是固定先發外野手，前天還與曾共同鎮守平鎮外野的許庭綸同場先發，兩人都敲雙安，表現不分軒輊。

曾聖安表示，在平鎮高中時，許庭綸鎮守左外野，他守右外野，中外野則是效力道奇隊的柯敬賢。談到老同學本季在一軍的表現，他笑說，「只要對到他，上來幾乎都會敲安打，表現滿不錯的！」

若與許庭綸做比較，曾聖安自認在速度和外野的敏捷度是優勢，昨3局下就證明所言，在中信投捕已有警戒下，仍靠著腳程跑出第8盜。中職最年輕單季雙位數盜壘是2020年統一獅林靖凱的20歲22天，曾聖安有望寫歷史。

此外，曾聖安今年在外野鎮守52場已有5次助殺，並列聯盟外野手第6多，近期在打擊的跨步縮小後，手感也逐漸回升。龍隊總教練葉君璋就說，曾聖安在場上看起來滿成熟的，只缺經驗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中