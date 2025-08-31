兄弟戒備中 仍擋不住曾聖安第8盜

龍隊曾聖安靠腳程跑出本季第8盜。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲曾聖安昨對中信兄弟3局下演出本季第8次盜壘成功，用快腿為球隊跑回第1分，只要再進帳2盜，有望成為史上首位未滿20歲就上演單季10盜的選手。

叩關最年輕10盜紀錄

曾聖安7月下二軍穩定打擊姿勢後，8月起幾乎是固定先發外野手，前天還與曾共同鎮守平鎮外野的許庭綸同場先發，兩人都敲雙安，表現不分軒輊。

請繼續往下閱讀...

曾聖安表示，在平鎮高中時，許庭綸鎮守左外野，他守右外野，中外野則是效力道奇隊的柯敬賢。談到老同學本季在一軍的表現，他笑說，「只要對到他，上來幾乎都會敲安打，表現滿不錯的！」

若與許庭綸做比較，曾聖安自認在速度和外野的敏捷度是優勢，昨3局下就證明所言，在中信投捕已有警戒下，仍靠著腳程跑出第8盜。中職最年輕單季雙位數盜壘是2020年統一獅林靖凱的20歲22天，曾聖安有望寫歷史。

此外，曾聖安今年在外野鎮守52場已有5次助殺，並列聯盟外野手第6多，近期在打擊的跨步縮小後，手感也逐漸回升。龍隊總教練葉君璋就說，曾聖安在場上看起來滿成熟的，只缺經驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法