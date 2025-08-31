晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威能帝週六狂熱 救猿成功

2025/08/31 05:30

張閔勛單場雙安2打點，攻守兩端建功。（樂天桃猿提供）張閔勛單場雙安2打點，攻守兩端建功。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕在樂天桃猿最需要贏球的時刻，上週幫助球隊中止週六8連敗的威能帝再次挺身而出，昨投7局僅被擊出3支安打失1分，連續10場交出優質先發，配合打線2局上灌進4分的力挺，帶領樂天以4：3力挫台鋼雄鷹中止4連敗，繼隊友魔神樂後連2年達成10勝，樂天全年勝率回到5成，落後台鋼的勝差也回到2場。

連10場優質先發

助隊止4連敗

台鋼一開賽就靠王博玄二壘安打，吳念庭滾地球先馳得點，之後打線遭威能帝壓制，樂天2局上快速反撲，林泓育、林承飛、余德龍連續安打攻佔滿壘，張閔勛、陳晨威相繼二壘安打各有2分打點，樂天單局灌進4分扭轉情勢。

「真的感謝選手，大家都很努力！」總教練古久保健二指出，球隊展現求勝心，打得非常漂亮，每次有危機都能守住，威能帝的好投、張閔勛的配球都很關鍵，台鋼新洋投那瑪夏的球威很好，變化球角度也很犀利，或許是前次出賽在大巨蛋、這次在室外球場，身體狀況的調整有些差別，至於陳冠宇8局下開局連投2個保送，可能是主審的好球帶，也可能是前次登板已是1週前，一時還沒有抓到感覺。

威能帝表示，樂天全年戰績與台鋼非常接近，每次對戰都很重要，他能做的是專注在每1球，努力把失分降到最低，讓球隊有贏球的機會，他對局數也有特別的堅持，每次上場希望至少投6局或更多，盡可能減輕牛棚的負擔，「每年我都希望至少要拿10勝，之後的事我不能控制，盡力幫助球隊拿到更多勝利。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中