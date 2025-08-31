威能帝週六狂熱 救猿成功

張閔勛單場雙安2打點，攻守兩端建功。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕在樂天桃猿最需要贏球的時刻，上週幫助球隊中止週六8連敗的威能帝再次挺身而出，昨投7局僅被擊出3支安打失1分，連續10場交出優質先發，配合打線2局上灌進4分的力挺，帶領樂天以4：3力挫台鋼雄鷹中止4連敗，繼隊友魔神樂後連2年達成10勝，樂天全年勝率回到5成，落後台鋼的勝差也回到2場。

連10場優質先發

助隊止4連敗

台鋼一開賽就靠王博玄二壘安打，吳念庭滾地球先馳得點，之後打線遭威能帝壓制，樂天2局上快速反撲，林泓育、林承飛、余德龍連續安打攻佔滿壘，張閔勛、陳晨威相繼二壘安打各有2分打點，樂天單局灌進4分扭轉情勢。

「真的感謝選手，大家都很努力！」總教練古久保健二指出，球隊展現求勝心，打得非常漂亮，每次有危機都能守住，威能帝的好投、張閔勛的配球都很關鍵，台鋼新洋投那瑪夏的球威很好，變化球角度也很犀利，或許是前次出賽在大巨蛋、這次在室外球場，身體狀況的調整有些差別，至於陳冠宇8局下開局連投2個保送，可能是主審的好球帶，也可能是前次登板已是1週前，一時還沒有抓到感覺。

威能帝表示，樂天全年戰績與台鋼非常接近，每次對戰都很重要，他能做的是專注在每1球，努力把失分降到最低，讓球隊有贏球的機會，他對局數也有特別的堅持，每次上場希望至少投6局或更多，盡可能減輕牛棚的負擔，「每年我都希望至少要拿10勝，之後的事我不能控制，盡力幫助球隊拿到更多勝利。」

