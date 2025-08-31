施子謙先發轉中繼 一回生二回熟

施子謙（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕施子謙7月29日重回一軍後，出賽9場投10.1局只失2分，成為台鋼雄鷹牛棚調度上的活棋，本季WHIP 0.94、防禦率2.70都是生涯單季新低。他表示，在統一獅就有過先發轉中繼的經驗，讓他今年可以快速適應定位轉換。

施子謙指出，在統一剛從先發轉中繼，還不太懂要怎麼投，隨著出賽數的增加，面對不同的比分差距，讓他比較會拿捏，「我算控球型的，先發投到第二、三輪，對方可能已熟悉球路，中繼頂多只對一輪，不需要一直換策略，拿到好球數，不會急著馬上對決，會設法跟打者周旋，拿到出局數最重要。」

施子謙認為，有過先發的經驗，更能理解中繼的角色，或許是他的優勢，現在每當比賽來到6、7局，會看狀況發展隨時準備上場，「也許教練知道我拆彈、長局數都能應付，會看當下的情況去決定，我就想辦法把工作做好。」

施子謙表示，今年雖是生涯第二次從先發轉中繼，因為在春訓就被告知，讓他有很明確的目標，8月22日中繼3局後，一度想過是否會被調回先發，隨著接著連續2次登板都投0.1局，確定今年定位不會變動，「從中繼回先發，體力是最大問題，做好現在的角色，對球隊就是貢獻。」

