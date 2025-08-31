林佳緯再見安 悍將再嘗黑色8月

悍將苦吞6連敗，賽後全隊留下來特訓。 （記者林正堃攝）

今探底單月17敗

將追平最慘紀錄

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅昨靠林佳緯9局下敲出再見安打，以5：4氣走富邦悍將，悍將苦吞6連敗，8月戰績5勝16敗，今天只要再輸獅隊，將以17敗追平去年他們在8月締造的單隊單月最多敗聯盟紀錄，這兩年對悍將而言堪稱「黑色8月」。

本季首扛悍將開路先鋒的申皓瑋，1局上轟出生涯首支首局首打席全壘打，下個半局林安可回敬3分砲，本季第20轟出爐，7局上張育成扛出兩分砲，雙方戰成4：4平手。

9局下悍將推出守護神張奕登板，他先後被代打朱迦恩和林泓弦敲安，再故意四壞保送陳傑憲形成1出局滿壘，林佳緯鎖定第1球擊出再見安打，這也是他生涯首支再見安，本季第3度獲選單場MVP，張奕則苦吞第9敗。

林佳緯表示，當下其實不需要安打就可以結束比賽，對戰好投手又在關鍵時刻，每球都非常重要，前一棒陳傑憲被敬遠後便告訴他，「打自己喜歡的球就好了。」這句話讓他增添信心，更有自信面對這個關鍵打席，這場揮擊感覺還不錯，剛好有把握住失投球。

中職831大限今天到期，獅隊洋投飛力獅、蒙德茲、獅帝芬穩佔3席，奧德銳將與布雷克競爭最後一席，奧德銳昨先發4局被敲5安失2分無關勝敗，獅隊總教練林岳平強調，奧德銳還不是那麼好，不過這兩場危機處理能力還不錯，4名洋投人選今天才會拍板定案。

