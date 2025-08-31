晴時多雲

體育 即時新聞

東園小將回來了 「我們有很努力拿冠軍」

2025/08/31 05:30

東園少棒教練團帶著冠軍獎座合影。（記者劉信德攝）東園少棒教練團帶著冠軍獎座合影。（記者劉信德攝）

揚名威廉波特

台灣隊冠軍戰勝投林晉擇（中）一戰成名，與到場接機的父母親合影。（記者倪婉君攝）台灣隊冠軍戰勝投林晉擇（中）一戰成名，與到場接機的父母親合影。（記者倪婉君攝）

感動全台球迷

東園國小在威廉波特少棒封王，昨帶著冠軍獎座、冠軍錦旗光榮歸國。（記者劉信德攝）東園國小在威廉波特少棒封王，昨帶著冠軍獎座、冠軍錦旗光榮歸國。（記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕帶著暌違29年才拿到的威廉波特少棒冠軍獎牌，13名東園國小少棒隊冠軍成員昨晚在總教練賴敏男率領下光榮返台，桃園機場也出現上千人接機的大陣仗，賴敏男表示：「相信不只是我感動，全國棒球迷都非常感動。」東園除了在威廉波特寫下感動一頁，這次王牌投手林晉擇飆出82英里球速更一鳴驚人，他的雙親昨也到場接機。

東園少棒代表台灣在25日奪冠後，接連受邀到大都會、運動家和巨人球場觀看比賽，充分感受僑胞熱情，昨全隊風光返台，隊長陳世鴻代表全隊發言，「很高興大家能來到這邊接機，我很開心能看到大家，我們比賽有很努力地拿到冠軍，謝謝大家。」台北市由副市長林奕華代表接機，表示明天（1日）蔣市府將兌現「回國一起吃大餐慶功」的承諾。

東園國小從國內選拔賽謝國城盃少棒錦標賽和亞太區資格賽以來，順利在美國威廉波特後更拿下5連勝，包括世界大賽冠軍戰以7：0擊敗美國代表內華達州，賴敏男直言關鍵就在整齊的投手戰力，「10年前，我去過一次威廉波特，結果最後一場輸給墨西哥，那時候球隊只有1位球速超過70英里（約110公里）的投手，這次有4、5位能到70英里，甚至來了一支更可怕的80英里，在第一場比賽就一鳴驚人。」

賴敏男攻克首冠

林晉擇一戰成名

賴敏男指的就是林晉擇，他的父親林世華這次也有到美國觀戰，在看完冠軍戰後因工作先行返台，昨和妻子到機場迎接寶貝兒子返台。

現年55歲的賴敏男從1993年就在東園少棒開啟執教生涯，過去4度率隊挑戰威特波特未果，這次他不但向龜山少棒總教練李政達、已退休的台中力行總教練張振楠請益，更透露：「大家都認為我們這屆的成績有機會突破，結果這次整個投手調度順利，有4場完封對手，總共5場比賽僅失3分，拿下暌違29年的世界冠軍。」

