何承叡戲劇性出線 大滿貫第1勝

何承叡在美網男雙首輪戲劇性逆轉晉級，贏球瞬間激動的坐在地上慶祝。（取自官網）

美網男雙奪勝

台灣第3人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡把握現場簽進美國網球公開賽男雙的機會，昨和德國老將耶本斯攜手以3：6、7：6（7：5）、7：6（10：7）逆轉地主外卡博耶／納瓦，職業生涯大滿貫首勝到手，成為美網男雙贏球的台灣第3人。

「很開心，感謝隊友相互信任，這是重要里程碑，希望延續氣勢。」本週世界男雙排名來到新高80的何承叡，自7月初溫網遞補男雙會內落敗，再度躋身大滿貫，面對上屆美網16強的博耶／納瓦，他和耶本斯次盤搶7從2：5倒趕5分扳回一城，決勝盤雙方互保進入搶10，何承叡組合又頂住壓力，7：7連下關鍵3分，戲劇性出線。

請繼續往下閱讀...

25歲的何承叡也是繼盧彥勳、謝政鵬之後，史上第3位在美網男雙奏捷的台將，32強將遭遇梅克提奇（克羅埃西亞）／拉姆（美國），今年台維斯盃他才與大滿貫男雙4冠拉姆交手，期許這回能討回顏面，「放手一搏，把最佳狀態拚出來。」

女雙方面，吳芳嫺／施托拉（匈牙利）以7：5、6：1扳倒俄國16種子克羅馬查娃／拉希莫娃，吳芳嫺自2023年再度美網女雙奪勝，也終止溫網起5連敗，次輪遭遇加藤未唯（日本）／薩拉蘇亞（墨西哥）。

謝淑薇與美國新星克魯格首度組軍，6：3、5：7、6：7（4：10）被布克莎（西班牙)／梅莉查（美國）逆襲，無緣開胡；詹皓晴/蔣欣玗也以7：6（8：6）、4：6、6：7（3：10）惜敗青山修子／王雅繁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法