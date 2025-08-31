面子之爭 本土猿擊敗B1滋賀

盧峻翔（領航猿提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕日本B1聯盟滋賀湖泊來台灣進行3場交流賽，前兩戰變「超級強隊」贏TPBL台新戰神、PLG富邦勇士皆超過30分，PLG冠軍隊桃園領航猿昨靠李家慷、盧峻翔聯手攻下35分，以75：71戰勝滋賀，幫台灣球隊保住面子。

展現PLG冠軍隊身手

滋賀在B1戰績僅排後段班，今年到台灣交流提升競爭力，也讓陣中後衛游艾喆返台獻技。想不到，有洋將助陣的滋賀前兩場像「大人打小孩」，首戰宰戰神32分，次役36分之差打爆勇士，讓台灣球隊顏面盡失。

上季PLG拿冠軍、東超聯賽奪亞軍的領航猿，成功關鍵是本土球員培養有成，昨沒登錄洋將，靠本土球員展現競爭力，所有人在場上各司其職，在第四節逆轉戰局，不讓滋賀開心回家。攻下15分的一哥盧峻翔指出，球隊很久沒有正式比賽，這場證明大家對新球季都有做準備，「過去會說自己是年輕球隊，現在已經拿到PLG冠軍，不能再用年輕當藉口，必須隨時做好準備。」

李家慷20分全隊最高

另一贏球要角李家慷三分球9投6中，攻下全隊最高20分，他透露，休季期間有積極提升投籃速度，希望自己出手能「快狠準」，希望持續進步，爭取代表台灣征戰國際賽的機會。

因桃色風波離開籃壇的譚傑龍，昨首次為新東家出賽，盧峻翔、李家慷都對他的身手讚譽有加。譚傑龍相當融入球隊，先前無法打球就待在苗栗老家練體能，現在身體狀況不錯，「我想多瘦2公斤，恢復到高中時期的103公斤，讓自己的速度變更快，不要再像之前那樣笨重。」

