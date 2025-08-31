晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

高錦瑋一樓打二樓 守不住雷納德

2025/08/31 05:30

雷納德（左）與高錦瑋一對一單挑。（雲豹提供）雷納德（左）與高錦瑋一對一單挑。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕NBA快艇球星「可愛」雷納德昨出席桃園雲豹與亞洲巡迴籃球賽（TAT）主辦的「可愛豹擊」活動親授投籃技巧，也讓雲豹球員高錦瑋和林信寬有了與這位兩屆FMVP交流的機會。

雷納德昨和尼克對明星中鋒湯斯一同現身桃園巨蛋，他除在表演賽擔任TAT明星隊總教練，中場時也擔任「Kawhi’s小學堂」講師，傳授中距離跳投等拿手絕技，悉心指導小球迷。

在「一對一無限接力賽」中，雷納德則與高錦瑋、林信寬及克羅馬輪番單挑，172公分的高錦瑋防守201公分的雷納德，最萌身高差成為有趣一幕，雷納德輕鬆突破在籃下取分，也讓活動前就相當期待與「可愛」互動的小高直呼完全守不住。

雲豹在表演賽靠高錦瑋的準絕殺三分彈逆轉TAT明星隊，雖然率領的球隊飲恨，雷納德賽後仍露出笑容，表示首度來台就感受到台灣球迷對籃球的熱愛，是一次很棒的體驗，他也給予後輩建議，強調基本功的訓練與保持專注很重要。

退役球星「甜瓜」安東尼則是自2013年再次來台，昨以潮流活動大使的身份現身松山文創園區，同樣受到球迷熱情歡迎，他將在下月正式入選NBA名人堂，他說，「這就像是進入籃球的天堂，我已經準備好講稿，那天我應該會哭。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中