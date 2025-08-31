高錦瑋一樓打二樓 守不住雷納德

雷納德（左）與高錦瑋一對一單挑。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕NBA快艇球星「可愛」雷納德昨出席桃園雲豹與亞洲巡迴籃球賽（TAT）主辦的「可愛豹擊」活動親授投籃技巧，也讓雲豹球員高錦瑋和林信寬有了與這位兩屆FMVP交流的機會。

雷納德昨和尼克對明星中鋒湯斯一同現身桃園巨蛋，他除在表演賽擔任TAT明星隊總教練，中場時也擔任「Kawhi’s小學堂」講師，傳授中距離跳投等拿手絕技，悉心指導小球迷。

在「一對一無限接力賽」中，雷納德則與高錦瑋、林信寬及克羅馬輪番單挑，172公分的高錦瑋防守201公分的雷納德，最萌身高差成為有趣一幕，雷納德輕鬆突破在籃下取分，也讓活動前就相當期待與「可愛」互動的小高直呼完全守不住。

雲豹在表演賽靠高錦瑋的準絕殺三分彈逆轉TAT明星隊，雖然率領的球隊飲恨，雷納德賽後仍露出笑容，表示首度來台就感受到台灣球迷對籃球的熱愛，是一次很棒的體驗，他也給予後輩建議，強調基本功的訓練與保持專注很重要。

退役球星「甜瓜」安東尼則是自2013年再次來台，昨以潮流活動大使的身份現身松山文創園區，同樣受到球迷熱情歡迎，他將在下月正式入選NBA名人堂，他說，「這就像是進入籃球的天堂，我已經準備好講稿，那天我應該會哭。」

