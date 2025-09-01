晴時多雲

體育 即時新聞

職籃面臨球迷流失 誰是新救世主？

2025/09/01 05:30

雲豹球星高錦瑋（左）上季在MVP之爭與林書豪（右）分庭抗禮。（資料照）雲豹球星高錦瑋（左）上季在MVP之爭與林書豪（右）分庭抗禮。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕林書豪2023年返台加盟高雄鋼鐵人，為台灣再掀一陣「林來瘋」，如今這位實力與人氣兼具的球星正式卸下戰袍，目前仍處分裂局面的台灣職籃，新賽季再度面臨球迷流失的危機。

林書豪2023年2月12日迎來PLG生涯初登場，吸引5321名球迷進場，讓鋼鐵人在鳳山體育館締造隊史首度滿場紀錄，隨後無論轉戰國王、跟著球隊來到新聯盟TPBL，在實力與人氣層面的影響力都是首屈一指，如今決定高掛球鞋，也讓國王衛冕之路增添一大變數。

至於林書豪退役可能導致台灣籃球關注度下降，桃園雲豹營運長顏行書認為，就像NBA「籃球之神」喬丹、湖人名將布萊恩一樣，傳奇球星的生涯總會走向終點，聯盟不能永遠依靠特定球員，年輕好手必須接棒，創造屬於自己的時代。

顏行書︰林書豪無可取代

雲豹近年培養出高錦瑋這位當家球星，他上季曾在MVP之爭與林書豪相提並論，也獲選聯盟人氣球星，顏行書表示，球員養成需要時間，也不會期待有下一個林書豪，因為他是無可取代的，「希望未來有不同的名字被更多的球迷認同。」

