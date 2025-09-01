美網》大坂直美重返16強 再戰地主高芙

高芙（今日美國）

暌違6年 美網再度交鋒

大坂直美（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后大坂直美昨於美國網球公開賽以6：0、4：6、6：3力退15種子卡薩金娜，重返女單16強，這也是她近4年來首度在大滿貫3連勝，接下來將對決地主新星高芙。

大坂直美坐擁大滿貫4冠，包括2018、20年美網兩度封后，生小孩後去年回歸賽場仍待東山再起，27歲的她擊敗俄國轉籍澳洲的卡薩金娜，特地感謝紐約球迷力挺，但已當媽媽的大坂很清楚，接下來21歲的高芙勢必獲得更多支持，「有人能來比賽現場替我加油嗎？這是一段非常漫長旅程，很高興走到這裡。」

大坂直美過往對戰高芙以2勝3負居下風，且那2勝都是在對手未成年時拿下，如今高芙已獲得2023年美網和今年法網兩座大滿貫金盃，這也是雙姝暌違6年再度美網交鋒。第3種子高芙揮別前兩輪低迷，6：3、6：1橫掃波蘭女將弗雷琪，連4年晉16強。

此外，加拿大好手阿里辛爆出冷門，4：6、7：6（9：7）、6：4、6：4逆轉德國名將茲維列夫，本季首度安抵四大賽第2週，將與俄國盧布列夫爭奪男單8強門票，盧布列夫歷經5盤大戰力退會外賽殺入的「香港一哥」黃澤林。

