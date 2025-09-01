9下開劇場 兄弟3分險勝龍

味全龍昨開賽前就宣布滿場4萬張門票全部售出，改寫隊史紀錄。

（記者林正堃攝）

王威晨3安4打點

黃博多先發6.1局被擊出12支安打，仍投出只失3分優質內容。

（記者林正堃攝）

助隊2連勝

〔記者吳清正／台北報導〕王威晨昨演出3安猛打賞，並打下4分打點，黃韋盛也打出平生涯最多的單場4安打，幫助中信兄弟以10：7擊敗味全龍，贏得2連勝，最近9戰7勝。

一度領先7分的中信，9局下連失4分，被迫起用牛棚勝利組的蔡齊哲和吳俊偉才驚險止血，也讓總教練平野惠一賽後臉色鐵青。

9局下中信換上左投陳柏均，一上場就被代打的林智勝敲安打，三壘手黃韋盛搶接飛球失誤，並受傷退場，陳柏均處理滾地球也失誤，味全無人出局攻佔滿壘，陳柏均在連投2次四壞球送分後，中信換上謝榮豪，再被陳子豪安打失1分，中信緊急推出蔡齊哲和吳俊偉，只讓味全用滾地球換回1分，守住勝利。

平野表示，因為7分領先，最後1局才讓陳柏均登板，希望他記取教訓，下次再上場能復仇成功，這次雖然單週4勝，但有2場在大幅領先下被逼出勝利組，需要檢討。他表示，所幸7、9局都有追加分數才能保住勝利，賽後也提醒選手，不論領先再多也絕對不能放鬆。

中信黃博多先發6.1局被擊出12支安打，首度被安打達2位數，仍將傷害減到最低，投出失3分的優質內容，拿下全隊最多、並列聯盟第2的10勝，僅次於台鋼雄鷹後勁的12勝。

4萬人滿場

創味全隊史紀錄

主場的味全開賽前4小時就宣布滿場的4萬張門票全部售出，改寫前天剛創下的隊史例行賽3萬4142人紀錄，3連戰共吸引9萬5231名球迷進場，僅次於8月1至3日中信擔任大巨蛋主場締造的9萬6440人紀錄。

