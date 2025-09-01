王威晨滿血回歸 平野：超乎預期

中信兄弟王威晨滿血回歸，昨演出3安猛打賞，並打下4分打點。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟王威晨從重感冒住院後滿血回歸，連續4場都有安打和打點。王威晨表示，生病期間就有想好回來後要怎麼調整，現在看來效果不錯，但是也要更注意自己的身體狀況。

王威晨昨天對味全龍的第1局就打出先馳得點的二壘打，中信被超前之後，第3局安打攻下追平分，第4局再打出2分打點安打擴大領先差距，獲選單場MVP。

請繼續往下閱讀...

生病期間意象訓練

「效果不錯」

王威晨歸隊後4場比賽共擊出7支安打、8分打點，中信總教練平野惠一指出，王威晨打出期待以上的表現。王威晨表示，身體狀況還無法恢復練球的時候，就有進行意象訓練，也想好回來要怎麼調整，做好萬全的準備，才沒有讓表現出現落差。

曾經贏得2次盜壘王的王威晨，感冒前本季出賽72場只有4次盜壘，最近4場已經跑出2盜。王威晨表示，近來的確比較少盜壘，最近也沒有刻意想要跑，只是剛好有不錯的起跑時機，就沒有放過，能多進1個壘都是對球隊的貢獻。

中信昨天從領先7分到最後驚險贏球，王威晨表示，比賽就是這樣，有時候打擊出狀況，有時候是投手，昨天剛好投手出狀況，大家還是努力守住勝利，不會互相怪罪，尤其他身為隊長，絕不會讓這種事發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法