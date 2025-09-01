晴時多雲

體育 即時新聞

激戰12局 桃猿收服台鋼2連勝

2025/09/01 05:30

樂天桃猿林立在第12局敲出致勝安打，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）樂天桃猿林立在第12局敲出致勝安打，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

超過4小時拉鋸戰

今年第4場

〔記者徐正揚／高雄報導〕樂天桃猿昨與台鋼雄鷹攜手演出超過4小時的拉鋸戰，樂天7局上搶下2分扳平戰局，兩隊打完正規9局又一路加班，寫下 中職本季第1場打到12局的延長賽，樂天靠12局上林立擊出關鍵安打攻下致勝分，以7：6收服台鋼拿下2連勝，耗時4小時07分是今年第4場超過4小時的比賽。

林立致勝安

突破5度平手僵局

台鋼打完7局以4：2領先，樂天林智平、林泓育兩位老將8局上各打下1分，讓戰況第三度回到原點，兩隊10、11局各得1分，12局上林立在滿球數後從謝葆錡手中擊出關鍵安打，總算結束兩隊五度平手的糾纏，12局下台鋼讓表定休息的王柏融擔任二壘跑者，卻沒趁紀慶然犧牲觸擊往三壘推進，致使王博玄的高飛球無法形成高飛犧牲打，比賽在曾子祐擊出內野滾地球後結束。

樂天總教練古久保健二指出，球隊本週面臨5連戰，最後一天打出這樣的比賽，選手真的很辛苦，感謝每位選手都堅持到最後，樂天全年戰績雖然追到只差台鋼1場，但球季還沒結束，現在說什麼都太早，剩下的比賽都要做到最好。

陳克羿下二軍滿10天重回一軍，用82球投5局失2分非自責，內容雖然很不錯，但最近都是5局、80球左右，如何更上一層樓，是他目前最重要的課題。

