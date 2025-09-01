延長賽贏球 林立心情好

樂天桃猿林立在第12局敲出致勝安打，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

單場4安 進攻策略設定正確

〔記者徐正揚／高雄報導〕樂天桃猿鏖戰逾4小時打滿12局以7：6險勝台鋼雄鷹，林立單場5打數4安打1保送，不但為球隊跑回3分，還在12局上擊出致勝的關鍵安打，本季第5次獲選單場MVP，他開心地表示，印象中樂天很少在延長賽贏球，很高興最後是好的結果，「尤其週日是最後1場，可以帶著贏球回桃園，心情會很好。」

林立前天3打數0安打還被三振1次，昨天交出個人本季第2次單場4安，他指出，本週的狀況其實沒有特別好，身為先發選手就是「今天沒有安打，明天重新調整」，也許這場進攻策略設定正確，才能獲得這樣的結果，單場能擊出4安也有點運氣好，但希望能把好的感覺延續下去，「最後我們贏球，是更好的結果。」

兩隊在延長賽你來我往，僅12局下沒得分，林立認為，既然打到延長賽，戰況本就很激烈，現在使用突破僵局制，開局就是二壘有人，不需要安打，靠犧牲觸擊、高飛犧牲打就能得分，對進攻、守備都是考驗，先得分會給對方壓力。樂天前次打12局延長賽是去年4月20日，也是中職採用突破僵局制的第1場延長賽，當時林立不在一軍，他覺得，不論對老將或年輕選手，這場比賽都能增加面對張力的經驗。

