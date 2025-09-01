晴時多雲

悍將8月魔咒 17敗追平最慘紀錄

2025/09/01 05:30

林安可一棒打回超前分，助獅隊系列賽橫掃悍將。 （記者陳志曲攝）林安可一棒打回超前分，助獅隊系列賽橫掃悍將。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕借用新莊球場當主場的統一獅，昨在張育成2分砲助威下一度被富邦悍將追平，但獅隊把握7局進攻機會，林安可一棒打回超前分，終場6：3贏球，完成系列戰橫掃。

林安可勝利打點

獅系列賽橫掃

獅隊去年選秀會第2輪指名的19歲新人張宥謙昨生涯初登板，首局連飆2次三振，包括三振張育成，展現初生之犢不畏虎的氣勢，主投4局被擊出6安打只失1分。

張育成7局上開轟，幫助富邦追成3：3，也是富邦本季首位全壘打達雙位數。不過，獅隊7局下連兩打席上壘後，林安可長打、陳傑憲高飛犧牲打，各帶1分打點，取得5：3領先。

富邦在8月最後一天吞下單月第17敗，不僅追平他們去年8月締造的單隊單月最多敗聯盟紀錄，本季3連戰6度遭橫掃，也追平球團史單季最多次被橫掃紀錄。

談到張宥謙初登板，獅隊總教練林岳平認為他表現滿好的，尤其一開賽面對張育成就能勇敢對決，拿下三振是很好的開局，雖然後續被接連安打，但都能拿到出局數，給了球隊安定的4局。餅總透露，本週新洋投獅帝芬來不及出賽，仍需要兩位本土先發，張宥謙有機會再登板。

昨狙擊李吳永勤的滑球並奪下MVP的林安可，賽後邀學弟張宥謙同登MVP頒獎台跳舞。張宥謙開玩笑說，跳舞不緊張，因為怎樣都跳得比林安可好。

19歲張宥謙初登板

自評90分

張宥謙自評初登板表現可拿90分，「享受一軍出賽感覺，沒有很緊張。」首局面對張育成這樣的強打能投出三振，對他而言增加不少信心，若還有登板機會，希望變化球能投得更犀利。

