831大限 獅隊註銷布雷克

〔記者林宥辰／新北報導〕昨天是中職年度登錄大限，各隊60人名單底定，獅隊在陣中5位洋投中割愛剛拿下中職生涯50勝的布雷克，留下飛力獅、蒙德茲和兩位新洋投奧德銳、獅帝芬。

831大限後各隊登錄洋將

餅總：盼明年續留

拚羅力條款

獅隊總教練林岳平說，期望布雷克以更佳狀態投入明年，持續為累積9年年資「羅力條款」努力。

31歲的布雷克2020年幫助獅隊奪冠，但今年狀態起伏，本季防禦率4.13、9敗都是獅隊洋投最差。

提到割捨布雷克，林岳平坦言是艱難決定，「球團一直視布雷克為重要戰力，希望他未來成為本土外援，他今年累積122局，且狀態已下滑，若再完成球季，對隔年狀態恐有疑慮。」

球團人員透露，布雷克明年仍和獅隊有合約，對於行使「羅力條款」的可能性，布雷克說：「我也希望達成，總教練這樣講，對我來說也是一種鼓勵，會持續以這個目標努力，有很長一段路要走，就順其自然。」

本土選手方面，獅隊最終3個名額選擇投手鄭澔、外野手陳維祥、內野手林益全，39歲的林益全本季仍有上一軍的機會。林岳平說，由於投手尹柏淮受傷，考量後把最後名額留給林益全，看賽季後段是否有機會用上。

