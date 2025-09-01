晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

831大限 獅隊註銷布雷克

2025/09/01 05:30

昨天是中職年度登錄大限，統一獅決定註銷布雷克。 （記者陳志曲攝）昨天是中職年度登錄大限，統一獅決定註銷布雷克。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕昨天是中職年度登錄大限，各隊60人名單底定，獅隊在陣中5位洋投中割愛剛拿下中職生涯50勝的布雷克，留下飛力獅、蒙德茲和兩位新洋投奧德銳、獅帝芬。

831大限後各隊登錄洋將831大限後各隊登錄洋將

餅總：盼明年續留

拚羅力條款

獅隊總教練林岳平說，期望布雷克以更佳狀態投入明年，持續為累積9年年資「羅力條款」努力。

31歲的布雷克2020年幫助獅隊奪冠，但今年狀態起伏，本季防禦率4.13、9敗都是獅隊洋投最差。

提到割捨布雷克，林岳平坦言是艱難決定，「球團一直視布雷克為重要戰力，希望他未來成為本土外援，他今年累積122局，且狀態已下滑，若再完成球季，對隔年狀態恐有疑慮。」

球團人員透露，布雷克明年仍和獅隊有合約，對於行使「羅力條款」的可能性，布雷克說：「我也希望達成，總教練這樣講，對我來說也是一種鼓勵，會持續以這個目標努力，有很長一段路要走，就順其自然。」

本土選手方面，獅隊最終3個名額選擇投手鄭澔、外野手陳維祥、內野手林益全，39歲的林益全本季仍有上一軍的機會。林岳平說，由於投手尹柏淮受傷，考量後把最後名額留給林益全，看賽季後段是否有機會用上。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中