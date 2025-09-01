林家鋐爭取上場 盼提高攻守穩定

林家鋐希望提高提高攻守的穩定性，爭取更多的上場機會。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼打線前天面對威能帝只擊出3支安打，其中2支出自第8棒林家鋐，連同2局下選到保送，與威能帝交手3個打席全部上壘，昨天棒次提升到第6棒仍延續打擊手感，4局下適時擊出安打助台鋼以1：1扳平比數，9局上的美技守備是兩隊進入延長賽的關鍵之一，他表示，希望提高攻守的穩定性，爭取更多的上場機會。

林家鋐這兩年對威能帝的打擊表現都很出色，各是4打數2安打、6打數2安打，累計對戰打擊率0.400，選到3次保送只被三振1次，他認為，威能帝是很強的投手，會出現這樣的對戰數據，應該是他都排在後段棒次，威能帝想要盡快解決打者，他才有比較好打的球可以進攻，「那場的2支安打，他的球數都落後，都是2壞球，想要搶好球。」

林家鋐去年季後賽被球隊派往澳洲職棒磨練，今年出賽80場比去年56場明顯增加，各項進攻數據都比去年進步，由於台鋼二壘防區仍是開放競爭的狀態，他被視為爭取主戰二壘手的有力人選，昨天賽前在團隊守備練習結束後，特地留下繼續練習傳球，希望加強自己的不足之處，「大家的表現都很不錯，就看有沒有把握到機會。」

