運科計畫爭議 內定運動部次長致歉

將轉任運動部政務次長的黃啟煌（右），昔日擔任運科計畫主持人，昨向受委屈選手致歉。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台師大女足抽血案引發全台關注，體育署推動運科支援計畫與運科輔助計畫，因過程有瑕疵也出現爭議，體育署發聲明道歉，允諾未來將就審查及制度設計全面調整、補償選手，期待建立更完善的流程，同時會配合監察院調查，並由運科中心進行通盤查驗所有案件是否符合規定，並將「究責」，引起關注。

體育署2017年至2024年推動運科支援計畫，另於2020年至今推展運科輔助計畫。自2017年以來申請案件及補助件數逐年均有顯著成長，迄今補助93件計畫，支援21項運動種類，使基層學校選手獲得運動科學協助資源。隨著台師大女足案爆發，各種爭議細節甚至有違法令事項躍上檯面，監察院已介入調查。

體育署官員指出，運動科學涉及高度專業判斷，當時委託國體大執行申請案件審查工作，但運科檢測申請內容得否符合IRB（人體研究倫理審查委員會）免審規定解讀引發爭議。官員指出，當時由國立體大黃啟煌教授擔任總計畫主持人，未來體育署將全力配合監察院調查，並請運科中心全盤調查所有案件，若有領取補助款做研究有違倫理將送教評會進行懲處。

運科中心執行長黃啟煌 曾擔任總計畫主持人

黃啟煌目前擔任運科中心執行長，即將轉任運動部擔任政務次長，他表示，當初國體大為行政協助，初衷是使基層訓練更有科學依據，有不少同仁到各地推廣，因此申請量從初期約20件，逐年增加。黃啟煌說，「主持專案管理計畫時，雖然審查全數交由各方面專家進行初審、複審，完全以提供更科學數據給教練與選手為出發點，但的確沒有針對選手可能礙於與教練權勢不對等，不敢拒絕運科檢測而受委屈，這一點我要代表專案管理委員會向受委屈的選手們致歉。從這次事件，我們學到更多經驗，運科中心未來會推出具IRB精神的指引，藉此保護所有試測者。」

