威廉波特冠軍專訪》12歲飆132公里火球 林晉擇休養金臂 1年不投球

就讀長安國中延續棒球路

林晉擇小檔案

東園少棒王牌投手林晉擇遠征威廉波特，出賽4場其中3場先發共投11局，只被敲2安狂飆20K無失分，冠軍戰先發5局被敲1安飆4K無失分拿下勝投，領軍7：0擊敗美國內華達州勇奪世界冠軍，狂飆82英里（約132公里）超火球更震撼威廉波特，堪稱新一代「怪物投手」，他說，「拿到世界冠軍就好像一場夢，感覺很不真實。」

國二再開機 目標球速140

威廉波特奇幻旅程畫下句點，林晉擇就讀北市長安國中延續棒球路，許多球界人士擔心他成名太早，手臂遲早會被操壞，他說，「最近IG粉絲暴增，但我不覺得自己有成名，長安教練為了保護我，國一都不會擔任投手，讓手臂休息1年，國二再投球。」他在長安青少棒設定兩大目標，球速投到140公里、入選U15國家隊。

林晉擇父親林世華是前拳擊國手，現任百齡高中體育老師，母親是公務員，他沒有跟隨老爸腳步走上拳擊之路，選擇用「黃金右腕」K翻各國小將，就讀廣福國小參加社區棒球隊，林世華是東園少棒總教練賴敏男的北體（現北市大）學弟，賴敏男得知林晉擇熱愛棒球，便力邀加入東園少棒，三年級轉學入隊。

遺傳老爸優良運動基因，林晉擇在東園少棒能投擅打，身為球隊頭號王牌，用一顆顆超火球率隊過關斬將登上世界之巔，賴敏男坦言，如果沒有林晉擇，奪冠機率就會變小。

最欣賞狄亞茲 三振大聯盟打者

身高173公分的林晉擇飆速132公里威震威廉波特，他說，「其實我在國內比賽最快球速才123公里，可能集訓期間勤跑步練下盤，加上美國氣候乾燥才能投到132公里，自己也嚇一跳。」國小五年級就立志未來要挑戰大聯盟，最欣賞是大都會終結者投手狄亞茲，希望能像狄亞茲一樣把大聯盟打者都三振。

家長自製輔具練球 成效顯著

賴敏男透露，遠征威廉波特前1個月集訓期間幾乎沒讓投手投球，而是跑步勤練下盤，有家長自製投球輔助器具，他讓控球不佳的林晉擇每天坐著練習扣球，成效果然顯著，他笑說可以申請專利了！

若長到185公分 賴敏男：未來很可怕

賴敏男認為，在東園帶隊32年，林晉擇絕對是潛質最好的選手，速度和爆發力絕佳，但柔軟度不好，必須靠勤練把筋拉開，身體軟Q投球才有延展性，若能長到185公分，未來會非常可怕。

