體育 即時新聞

威廉波特冠軍專訪》宋晟睿讚學弟林晉擇：偶像

2025/09/02 05:30

少棒時期的宋晟睿。（賴敏男提供）少棒時期的宋晟睿。（賴敏男提供）

記者羅志朋／專訪

中信兄弟外野手宋晟睿看到東園少棒、長安青少棒小學弟林晉擇在12歲就飆速132公里，他溫情喊話，「你是我的偶像，也是台灣之光。」（資料照）中信兄弟外野手宋晟睿看到東園少棒、長安青少棒小學弟林晉擇在12歲就飆速132公里，他溫情喊話，「你是我的偶像，也是台灣之光。」（資料照）

中信兄弟外野手宋晟睿本季是聯盟唯一全壘打和盜壘「雙10」的打者，更曾在中職明星賽速球王狂催155公里火球，看到東園少棒、長安青少棒小學弟林晉擇在12歲就飆速132公里，他溫情喊話，「你是我的偶像，也是台灣之光，上國中先讓手臂好好休息，如果有什麼需要我可以幫助你，希望未來拚上大聯盟。」

怪物投手 應可旅外發展

宋晟睿在東園少棒能投能捕又能守內野，恩師賴敏男盛讚他身手一流，打擊、速度俱佳；宋晟睿透露，少棒球速不到120公里，林晉擇投到132公里，換算大聯盟標準高達172公里，台灣有這種怪物投手真是不可思議，好好訓練未來應該可以旅外發展。

調皮被賴敏男「冰」起來 迷途知返

宋晟睿兒時非常調皮又不愛寫功課，賴敏男「冰」他數個盃賽以示懲戒，後來迷途知返才有今日成就。宋晟睿說，小時候很叛逆，練球很累教練又嚴格，有時想逃避，被禁賽的日子非常難過，後來決定改過自新，現在回過頭看，很慶幸能遇到這麼棒的教練。

