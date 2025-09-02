晴時多雲

體育 即時新聞

威廉波特冠軍專訪》帥一下爆紅 駱政宇再發金句「一直很紅」

2025/09/02 05:30

東園少棒隊教練駱政宇金句「帥一下」讓他一夕爆紅，他不改幽默本性，說東園少棒主色系是紅色，這10年來我一直都很紅耶！（記者林正堃攝）東園少棒隊教練駱政宇金句「帥一下」讓他一夕爆紅，他不改幽默本性，說東園少棒主色系是紅色，這10年來我一直都很紅耶！（記者林正堃攝）

記者羅志朋／專訪

威廉波特魔法 想複製貼上

33歲的東園少棒教練駱政宇，在威廉波特冠軍戰走上投手丘對小球員說，「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，他不改幽默本性，「沒有爆紅啊，一直都很紅，我們東園少棒主色系是紅色，這10年來我一直都很紅耶！」

每位選手包裝成明星球員

駱政宇啟蒙教練正是東園少棒教頭賴敏男，10年前退伍參加中職測試會未獲球團推薦無緣選秀，此時賴敏男來電邀他回母校當教練，自評實力不足以挑戰職棒，人生轉個彎接受恩師邀請。

上月遠征威廉波特讓駱政宇眼界大開，他說，赴美前球隊在炎夏集訓，選手覺得又熱又累又痛苦，甚至有抗拒練球的心態，到了威廉波特態度出現180度大轉變，主辦單位把每位選手包裝成明星球員，有專屬的球衣、各式球具和附上名牌的置物櫃，還有全美實況轉播廣受球迷矚目，萬人空巷的大遊行，感覺自己就像大聯盟球星。

駱政宇舉例，林晉擇首戰K翻墨西哥打者，賽後大批球迷追逐環繞要簽名，隊友看到林晉擇大出風頭，內心或許有些不是滋味，心想下一場表現一定要超越他，也想被球迷追著要簽名，「結果在威廉波特每天練球兩小時結束，多數球員都說想再練一下，這在台灣根本就不可能發生。」

威廉波特世界冠軍的榮耀，駱政宇認為對自己影響最大的是對棒球的視野和教球想法完全不同，也是此行最大收穫，「其實少棒不一定要嚴苛且刻苦地訓練，而是營造良好環境，讓小朋友沉浸在這樣的氛圍，會想一練再練欲罷不能。」

