體育 即時新聞

鄧愷威先發勝 旅美幫整整等7年

2025/09/03 05:30

巨人鄧愷威先發5.1局奪下生涯首場先發勝，也是台將先發勝第5人。（路透）巨人鄧愷威先發5.1局奪下生涯首場先發勝，也是台將先發勝第5人。（路透）

5.1局飆8K

鄧愷威本季投球表現鄧愷威本季投球表現

台將先發勝第5人

〔記者倪婉君／綜合報導〕26歲巨人右投鄧愷威昨在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場，用85球投5.1局失2分並飆出8次三振，不管是用球數、局數和三振數都創下個人單場新高，助隊以8：2擊敗洛磯，不但拿下生涯第2勝，更是第1場先發勝，成為第5位在大聯盟拿下先發勝投的台灣投手，距離上一位在2018年9月2日奪勝的陳偉殷剛好整整7年。

無懼打者天堂

橡膠手臂發威

這是鄧愷威本季第5場在大聯盟出賽，他在8月20日對教士先發3.1局失3分吞下第3敗後遭下放3A，但不到兩週就有了證明自己的機會，昨投到第6局1出局留下二三壘跑者後退場，共被敲出9支安打失2分皆為責失，不但沒有投出保送，還送出8K，最快球速94.7英里（約152.4公里），讓總教練梅爾文直呼他有「橡膠手臂」（rubber arm），不但像橡膠一樣耐投，可以看出他愈投愈有自信。

從洛磯開啟大聯盟生涯的曹錦輝，2003年7月25日在庫爾斯球場初登板，拿下台灣球員在大聯盟第1勝及第1場先發勝，鄧愷威昨在這座高海拔球場，雖被擊出生涯單場最多安打，但未讓打者因空氣阻力較小而開轟，且在2、3局合計飆出6次三振，分別化解一、三壘和一、二壘有人危機，賽後也透過翻譯表示，「這讓我在壘上有人時投球更自在。」

巨人打線累計11支安打雖比洛磯少2支，卻出現3發全壘打，包括德弗斯首局的陽春砲、本季第29轟，不但是隊史自2001年以來首次連續15場出現全壘打，更是本季大聯盟連續開轟場次最長的球隊。巨人過去9戰8勝，勝率重返5成，美媒也預測鄧愷威將在8日對紅雀先發。

鄧愷威不僅為巨人季末增加即戰力，對經典賽缺乏先發戰力的台灣隊也如定心丸，並引起分組勁敵南韓媒體的關注。此外，在9月大聯盟擴編月，目前小聯盟3A奮戰、表現不差的海盜隊鄭宗哲和老虎李灝宇都有機會被拔擢上大聯盟，同時兩人應該是經典賽台灣隊的主力內野手人選。

