曾總關注鄧愷威 要他的球質、宰制力

鄧愷威（法新社）

〔記者徐正揚／台北報導〕鄧愷威昨對洛磯先發5.1局失2分，還投出生涯單場新高8次三振，拿到大聯盟生涯首場先發勝，經典賽台灣隊總教練曾豪駒表示，鄧愷威會是重要的先發戰力。情蒐小組統籌教練陳瑞昌也認為，以他目前的狀態，要擔任先發沒有問題。

曾豪駒（記者林正堃攝）

曾豪駒指出，鄧愷威的球質很好，看得出來巨人對他有所期待，之前讓他上來累積經驗，然後下去沉澱一下，這次再上來就不一樣，橫掃球投得很好，進壘後的位移很大，「前幾場看起來不是很好，可能只是一個關鍵的play沒守起來，或是一顆關鍵的球沒有被撿，比賽就會有變數。」

請繼續往下閱讀...

列經典賽重要先發戰力

曾豪駒認為，鄧愷威若維持目前的表現，明年經典賽將是台灣隊需要的先發戰力，只要選手有意願，陣容就比較整齊，「除了經典賽的限制，還有母隊的限制，只要早點告知我們，就可以提早規劃。」

球威依舊猛 心態更穩定

陳瑞昌指出，鄧愷威前次出賽的投球就很有威力，但2好球後想投開一點卻兩度砸到打者，這場做出修正，好、壞球的落差變小，「被打9支安打是多了點，之後如何收拾、化解，才是他成熟的地方。」

陳瑞昌認為，鄧愷威在3A有宰制能力，上大聯盟要微調的應該只是想法，在球數領先或落後時該怎麼投，這場雖然沒有特別飆球速，球威還是很猛，心理狀態也很篤定，製造多達17次揮空，球團在他下去3A那段時間給予的協助，在這場有看到效果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法