吳芳嫺16強止步 回防亞洲賽季添柴

2025/09/03 05:30

吳芳嫻（右）在美網女雙16強止步，仍寫下個人最佳成績。 （取自官網）吳芳嫻（右）在美網女雙16強止步，仍寫下個人最佳成績。 （取自官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺與匈牙利搭檔施托拉昨在美國網球公開賽女雙16強，以1：6、6：2、3：6敗給去年巴黎奧運女雙金牌義大利組合保莉妮／艾拉妮，仍締造個人在美網最佳戰績。

女雙締造個人最佳紀錄

「經歷北美賽季低潮期，透過與搭檔之間的對話、磨合，我們成功突破困境。」吳芳嫺／施托拉揮別北美硬地3連敗，打進16強已是本屆台將最佳，也讓26歲的她對於接下來亞洲賽季更有信心，「我用心面對每場比賽，享受並坦然接受賽果。今年美網很高興在此突破歷年最佳成績，並享受汗水揮灑過程。」

大坂直美重返女單8強

女單方面，27歲的前球后大坂直美以6：3、6：2再挫21歲地主新星高芙，暌違4年重返大滿貫女單8強，讓她相當感動，「我有點敏感，但我不想哭。」

這也是兩度在美網奪冠的大坂，自2019年美網打哭當時15歲的高芙後，又在紐約成名地擊敗後起之秀，「這是我最喜歡的球場，回到這裡意義重大。」她將在8強對決捷克好手穆霍娃。

世界球王辛納則以3個6：1擊潰哈薩克悍將巴伯里克，締造硬地大滿貫25連勝，將與穆塞蒂上演大滿貫8強首見的「義大利內戰」。賽前直言「辛納根本是AI生成球員！」的巴伯里克，賽後網前握手時苦笑：「你太瘋狂了，這根本不合理！」

