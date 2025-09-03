兄弟暗號通電 鄭浩均解週二魔咒

鄭浩均首度使用投捕PitchCom成效不錯，先發5局無失分奪勝。 （中信兄弟提供）

首次使用PitchCom

鄭浩均投滿5局退場，投手教練王建民上前擁抱。 （中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕今年球季開打以來，衛冕軍中信兄弟單週首戰都打得不太順，8月19日才吞下本季在週二的第10敗。昨中信推派本土強投鄭浩均迎戰富邦悍將，不僅初次使用投捕PitchCom（電子暗號發送器）相當上手，還以5局無失分表現幫助球隊2：0贏球。

兄弟內野群也體驗戴著PitchCom守備。 （中信兄弟提供）

悍將在8月苦吞17敗追平他們保持的單月最多敗紀錄，9月首戰再次戰敗，吞下8連敗，且全年度淘汰指數歸零。

悍將8連敗

全年度淘汰指數歸零

鄭浩均首局就被擊出2支安打，靠著雙殺打化解危機，投完5局僅用63球，但教練團仍決定換投，接手的王凱程、李振昌、江忠城和吳俊偉都未失分，合力完封對手。

繼味全龍、統一獅之後，昨中信兄弟首度啟用PitchCom，但僅先發投手鄭浩均搭配高宇杰時使用，後續的投手仍以傳統方式與捕手溝通。鄭浩均說：「節省很多看暗號的時間，溝通更便利也更直接，使用起來很滿意。」高宇杰則認為還需要時間適應。

兄弟內野群昨也戴著PitchCom守備，三壘手王威晨說，整體而言是非常棒的體驗，也希望後續比賽能多習慣。

久違在單週首戰贏球，鄭浩均不改一貫霸氣的說：「我一直希望由我來解除這個魔咒，也相信自己可以辦到。」他認為隊友兩度用雙殺幫他化解危機很關鍵，也感謝隊友幫他打下分數。

