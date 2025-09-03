晴時多雲

大巨蛋票房沒破萬 天哥照樣端大菜

2025/09/03 05:30

曾聖安（右）不只演出美技守備，還單場跑出兩盜，成為史上最年輕單季10盜球員。（記者林正堃攝）曾聖安（右）不只演出美技守備，還單場跑出兩盜，成為史上最年輕單季10盜球員。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕艾璞樂昨用99球交出6局失2分的優質先發，配合郭天信演出猛打賞、曾聖安美技守備，終場味全龍以5：2擊敗樂天桃猿中止2連敗，艾璞樂繼去年5月8日再對樂天拿到勝投，郭天信本季第4次獲選單場MVP，距離連續5季百安也只剩4支。昨觀眾僅9329人是大巨蛋今年第4場進場人數未破萬，樂天就佔了3場。

龍隊郭天信單場3安猛打，即將叩關連5季百安成就。 （記者林正堃攝）龍隊郭天信單場3安猛打，即將叩關連5季百安成就。 （記者林正堃攝）

猛打賞MVP 助龍止敗

味全打完5局以1：2落後，6局上重啟攻勢，曾聖安、郭天信、李凱威連續安打扳平比數，1出局後陳子豪跟上安打助味全龍3：2拿回領先，也讓投6局失3分的魔神樂承擔生涯對戰首敗。7局上味全再靠郭天信安打、吉力吉撈．鞏冠滾地球追加2分。7局下樂天發動反撲，2出局後攻佔二、三壘，曾聖安以魚躍式撲接沒收林智平眼看要形成安打的平飛球。

艾璞樂生涯在大巨蛋戰績5勝0敗、防禦率1.23雖很出色，味全賽前卻已做好升降規劃，總教練葉君璋指出，艾璞樂前2場狀況不是很好，這場一開賽投得比較小心，第3局起反而放開去投，球也比較聽他的話，把分數壓住讓球隊有機會贏球，但今天仍會按照計畫把他移出比賽名單，讓新洋投鎛銳上來一軍。

郭天信表示，棒次回到開路先鋒對他沒有太大差別，之前有段時間運氣較差，打出去的球都會找手套，「可能是沒做好事，最近會幫小朋友洗澡，幫老婆分擔一下，這場應該有還我一下。」，雖然李凱威先一步達成連續5季百安，但他會慢慢追趕，這場MVP應該給攻守都有表現的曾聖安，「很開心他有好表現，希望可以維持，他那個美技很棒，但跟我還是有差啦！」

