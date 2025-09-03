PLG只選4人 葉惟捷狀元郎

PLG選秀結果

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG選秀大會昨登場，共有16位本土球員及2位外籍生參選，旅美好手葉惟捷獲得新軍洋基工程的青睞，成為選秀狀元，同樣具旅外資歷的林宇謙榮登榜眼、虎尾科大外籍生喬納森則是探花，本屆僅4名球員獲選創下歷屆新低。

PLG選秀狀元葉惟捷（中）與雙親合影。 （記者陳逸寬攝）

PLG本季以4隊規模開打，握有狀元籤的洋基選中20歲、195公分的葉惟捷，他出身籃球世家，母親楊淑怡曾是女籃國手，他在南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年瓊斯盃也披上台灣白隊戰袍。

PLG選秀會4人上榜，葉惟捷（左起）、林宇謙、喬納森與江加樂一字排開。（記者陳逸寬攝）

提早返台投入選秀，並以狀元之姿進軍職籃，葉惟捷說：「以我現在的身分，無論在國外或國內職籃都要繼續努力，只要做好準備，隨時都能應付不同對手。」他也期待能和偶像林志傑交手。

葉惟捷昨不只弄了妝髮，特別挑了短褲西裝上陣，相當亮眼。提到被喊到名字的心情，他笑說：「第一份工作來了，準備好要上班，面對更殘酷的舞台了。」

一夫當關氣場

獲洋基工程青睞

洋基工程總經理錢韋成透露，過去他擔任主播時就對葉惟捷印象深刻，「他高中時就有大將之風，他的強心臟、一夫當關的氣質絕對會受到各隊青睞。」洋基第2輪則選了擁有布農族血統的台裔球員江加樂，達成選前設定的目標。

獵鷹用榜眼籤挑了林宇謙，他在金華國中時和陳將双、陳力生是戰友，畢業後赴美念書。他表示，很感謝球隊的肯定，期待與林志傑和昔日隊友陳力生在賽場上碰頭。另外，勇士考量內線戰力選了外籍生喬納森。衛冕軍桃園領航猿評估球隊目前人手後，昨並未挑選球員，首輪直接放棄。

