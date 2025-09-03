洋基工程找齊洋將 每天都有進度

洋基工程隊總經理錢韋成。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG日前宣布洋基工程加入，但球隊遲遲未宣布相關資訊，昨天球隊總經理錢韋成正式亮相，他也希望能在短時間內幫助洋基工程步上軌道。

高雄鋼鐵人確定退出後，PLG一度僅剩3隊，但上個月聯盟宣布洋基工程加入，將以4隊規模開季。不過，洋基工程相關資訊皆未正式公告，外傳將由錢韋成擔任總經理、李逸驊為總教練，昨錢韋成證實他目前是球隊總經理，而團隊建構已逐漸到位，但無法透露太多資訊，「因為是全新的球隊，包含隊名、教練、球員、場館等詳細資訊，希望等到10月份記者會一併公布。」

請繼續往下閱讀...

聯盟副會長陳建州透露，洋基工程現階段每天都有進度，會讓球迷、聯盟有期待感，「這些期待來自教練團，且洋將滿關鍵的，據我所知目前3個洋將都找到了。」其他球員補強方面，陳建州透露，洋基工程會視需求向其他球隊提出想法，各隊也願意協調，雖然聯盟沒有明確規章，但會有些類似擴編選秀方式，讓他們進行補強，希望用最快速時間打造最有競爭力球隊。

新賽季雖然還是4隊開打，陳建州有信心端出令球迷感到有趣、新鮮的賽事，也會配合國家隊參與世界盃資格賽，請外界拭目以待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法