20歲林佳緯再見轟 史上最幼齒

2025/09/04 05:30

胡智爲5.2局失2分，差點完成優質先發。（記者李惠洲攝）胡智爲5.2局失2分，差點完成優質先發。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕上週打出生涯第1支再見安打的統一獅林佳緯，昨天加碼在9局下2出局後轟出2分打點再見全壘打，5：3逆轉擊敗台鋼雄鷹。統一贏得5連勝，把台鋼打成3連敗。

林佳緯再見全壘打，率獅隊獲勝。（記者李惠洲攝）林佳緯再見全壘打，率獅隊獲勝。（記者李惠洲攝）

林佳緯以20歲235天打破1993年7月4日時報鷹李聰富在高雄立德球場對統一獅所創的20歲264天紀錄，成為中職史上最年輕的再見轟打者。

統一兩度落後2分，第8局林佳緯率先上場敲安，帶動連得2分的攻勢追平比數，9局下統一林子豪也率先安打，雖然2出局後還停留在一壘，林佳緯把握最後進攻機會，把聯盟最多救援的台鋼林詩翔的第1個好球，轟出右外野全壘打牆終結比賽。

林佳緯上週六對富邦悍將打出生涯第1支再見安打，只間隔1場又轟出再見全壘打，讓他直呼神奇。林佳緯表示，最近好像關鍵時都輪到他打擊，上場前就已經想好要怎麼攻擊，有信心再當英雄，剛好林詩翔投到他設定的位置，毫不猶豫出手，打到就知道會出去，只擔心會轉出界外。

林佳緯前3打席面對台鋼先發投手江承諺都沒有安打，他表示，江承諺雖然球速不快，進壘角度很刁鑽不好攻擊，第8局掌握台鋼換投的契機，終於敲出安打，也讓他心情放鬆不少，對於最後一擊更有信心。

統一總教練林岳平指出，才20歲的林佳緯是球隊非常期待的新秀，教練團一直在教導他如何成為1個真正的職業選手，最近攻守有全方面的優異表現，安打數躍居聯盟第1並不意外。

先發5.2局失2分

胡智爲獲餅總肯定

統一胡智爲先發5.2局失2分，只差1出局數就投出暌違2年多的優質先發內容，仍獲得林岳平高度肯定。林岳平指出，之前讓胡智爲下二軍調整，這次回來有找回他原有的攻擊性和侵略性，雖然失掉的2分都是被全壘打，他積極進攻好球帶，這是教練團想看到的投球心態。

