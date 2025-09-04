晴時多雲

體育 即時新聞

美網》喬帥搶爭冠門票 艾卡拉茲擋關

2025/09/04 05:30

艾卡拉茲（法新社）艾卡拉茲（法新社）

14度晉男單4強

喬科維奇（美聯社）喬科維奇（美聯社）

喬帥平美網紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕38歲塞爾維亞老將喬科維奇昨在美國網球公開賽，以6：3、7：5、3：6、6：4力退去年亞軍弗里茲，締造對戰11連勝，14度晉級男單4強也追平賽史紀錄，將與西班牙勁敵艾卡拉茲爭冠軍戰門票。

身為「三巨頭」奮戰沙場最後一人，喬科維奇本季四大賽全打進4強，只是上年紀和傷病等隱憂，讓他在澳網、法網及溫網都折戟，無緣挑戰大滿貫25冠紀錄，本屆美網賽程安排或許能帶來改變，他將有整整兩天休息時間，再迎戰22歲的艾卡拉茲。

喬科維奇耗費3小時24分鐘再挫弗里茲，強碰更棘手的艾卡拉茲，直言體能和手感亟待提升，才有機會一搏，「我會試著調整照顧身體，努力放鬆和恢復，準備好必要時打5盤大戰！」喬帥對戰雖以5勝3負領先，包括去年巴黎奧運金牌戰、今年澳網8強都贏球，卻也在澳網付出腿傷慘痛代價，加上艾卡拉茲來勢洶洶，勢必對老將續航力造成嚴苛考驗。

莎巴蓮卡 4強對上佩古拉

女單戰況，東道主希望佩古拉近況甚佳，2個6：3輕取捷克女將克雷琪可娃，連兩屆躋身4強。捷克左手拍萬卓索娃則因膝傷賽前退出，讓白俄羅斯球后莎巴蓮卡兵不血刃出線，提前重演去年爭后戲碼，她與佩古拉交手7勝2負、近來3連勝穩居上風。

