U16男籃暌違10年返8強 再1勝進世界盃

呂書瑋（中）無懼有身高優勢的黎巴嫩隊，上半場就攻進12分。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身為台灣隊總教練吳正杰最熟悉的球員，JHBL國中聯賽MVP得主王以勒昨在U16亞洲盃男籃賽攻下全隊最高19分，搭配陳泓宇、呂書瑋皆挹注17分，加上團隊共飆進16顆三分球，終場台灣隊以97：90打敗黎巴嫩，繼2015年後再度闖進8強，今晚7點將和日本隊爭奪4強門票。

U16亞洲盃台灣隊長王以勒打出全場最高19分，率隊晉級8強。 （取自FIBA官網）

台灣隊在2015年在林庭謙、唐維傑、譚傑龍、陳又瑋、陳范柏彥等好手通力合作下，拿下隊史最佳的亞軍，並進軍隔年的U17世青賽，如今只差1勝就有機會再度站上世界舞台。

吳正杰表示，「對日本這場是五五波，只要球員能把教練團戰術執行到位，一定有贏球的機會。」

金華師徒聯手

王以勒場均20分

來自金華國中的王以勒這次擔任台灣隊長，吳正杰正是金華總教練，自然清楚他的使用說明書。王以勒也沒讓教練失望，迄今4戰繳出場均20分，成為台灣隊重返8強的頭號功臣。值得一提的是，王以勒HBL高中聯賽將代表南湖高中，吳正杰也會身兼南湖教練，師徒倆要繼續聯手幫助南湖尋求HBL首冠。

媽媽是前國手蔡佩穎，赴美追夢的陳泓宇也來自金華，昨化身射手砍進5顆三分球，打出代表作。松山高中的呂書瑋上半場就攻下12分，也是台灣贏球的關鍵人物。

今抗日五五波

當心小八村壘

台灣隊上次晉級8強已經是2015年，2017年8強資格賽則不敵黎巴嫩，如今甜蜜復仇重返8強，日本隊在預賽淨贏對手31.7分，陣中最受矚目的是被譽為「小八村壘」的混血球員白谷柱誠，今年曾來台參加瓊斯盃，也是台灣隊需要提防的球員。

