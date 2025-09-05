專訪》曾祥鈞台日混搭 第一長人養成中

曾祥鈞重返台灣職籃心態更沉穩，被期待成為同世代台灣最好的大前鋒。（記者粘藐云攝）

記者粘藐云／專訪

曾祥鈞檔案

去年和PLG富邦勇士合約結束後，曾祥鈞加入日本B聯盟一級球隊名古屋戰鷹，面對球場上競爭、文化衝擊讓他努力尋求突破，如今重返台灣職籃，進化版的「酷帥高冷」曾祥鈞盼和球隊一起重返榮耀。

曾祥鈞旅日名古屋戰鷹隊期間收穫豐碩。 （曾祥鈞提供）

B聯盟淬鍊心志

重返台籃更進化

「現在回來台灣，我覺得要更積極，且在場上要有更多武器。」經過日本職籃洗禮，曾祥鈞無論談吐、心態都更加穩重，更清楚自己的目標，總教練吳永仁也期待他成為這世代台灣最好的大前鋒。

27歲、205公分的曾祥鈞來自乙組穀保家商，原本只打算把籃球當成興趣，但因身材條件出色，獲得參與國家隊機會，又進入名校輔仁大學，才讓他決心往職籃發展。

曾祥鈞加入勇士後助隊完成3連霸，去年決定跨出舒適圈，帶著爸爸的期許赴日挑戰，「爸爸一直希望我能到國外挑戰自己，我也算完成目標。」由於打排球的弟弟曾祥銘早一步赴日挑戰，他也向弟弟請益該如何適應當地生活。

雖然與游艾喆、阿巴西同一年赴日，但不同隊也無法作伴，曾祥鈞坦言有點孤單，但隊友知道他來自台灣都會主動關心，他也和同年紀的衫本天升成為好友，只是語言是一大挑戰，「只能用很破的英文、日文溝通，後來去一些熟悉的店家點餐還可以，其他的就得靠翻譯軟體。」

比起日常生活，曾祥鈞認為球場上競爭才是真正的挑戰，「他們節奏真的很快，一開始身體有點吃不消，跟著訓練才漸漸適應。」日本球員嚴謹的態度也令他感受深刻，無論比賽、訓練都全心投入，值得學習。

拉大進攻範圍

不設限在禁區對抗

近距離觀察日本如何培養長人，曾祥鈞認為和國內有落差，「他們不會只拘泥於禁區，他們長人在進攻範圍拉得更大，台灣則比較習慣在禁區對抗，未來希望可以有更多投射，並加強面框切入。」

看著曾祥鈞初出茅廬到旅日挑戰，吳永仁說：「他現在移動性又更好，衝搶籃板的意識也持續進步，現階段我們會加強他的進攻欲望，讓他有更多信心在攻擊上。」

