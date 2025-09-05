晴時多雲

體育 即時新聞

專訪曾祥鈞》打入戰鷹同溫層 動漫是最佳媒介

2025/09/05 05:30

曾祥鈞的興趣是追劇跟看動漫。（曾祥鈞提供）曾祥鈞的興趣是追劇跟看動漫。（曾祥鈞提供）

記者粘藐云／專訪

旅日好手曾祥鈞重返台灣職籃，熱愛日本文化的他，平時紓壓方式是追劇、看動漫，他笑說，許多動漫的劇情都很熱血，讓他放鬆之餘也能找到滿滿能量。

「我很喜歡追劇尤其看動漫，像是進擊的巨人、鬼滅之刃，都很熱血！」曾祥鈞笑說，有時看動漫還能現學現用，在日本時會用新學到的詞彙和隊友對話。

除了動漫，曾祥鈞其他放鬆方式就是帶著愛犬到河堤奔跑，「看他這樣跑來跑去，感覺很開心，自己也能放空一下，有紓壓的感覺，只是之前在日本打球，狗狗都由媽媽照顧。」

今年PLG總冠軍賽，曾祥鈞曾現身球場，除了幫勇士隊友加油，還戴上大學同學盧峻翔的刺青袖套應援。兩人在大學時曾助輔大闖進4強，交情甚篤，看到盧峻翔上季在PLG、東超有亮眼成績，除了為他開心，也期許自己能跟上對方腳步，「我們平常都會關心彼此近況，看到他表現這麼好，我希望自己和球隊新賽季也能打出成績。」

期待入選亞運

發揮東道主優勢

今年曾祥鈞披上國家隊戰袍出征亞洲盃，但他自評表現不理想，沒能和老大哥們一起進4強相當可惜，「8強輸給伊朗之後，休息室氣氛有點凝結，錚哥跟駿哥也很真情流露，我覺得這場沒贏下來，對錚哥很抱歉。」但他強調未來的國際賽依舊想貢獻心力，尤其明年亞運又在名古屋，自己也算東道主，有機會肯定想參加。

