體育 即時新聞

小羊哥挑的 蔡柏翰拚出能見度

2025/09/05 05:30

蔡柏翰（主辦單位提供）蔡柏翰（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕國二就受到能仁家商創隊教練「小羊哥」林正明青睞，蔡柏翰今年夏天正式披上能仁戰袍，新賽季希望能幫助球隊自111學年度後再闖4強。

182公分的高一前鋒蔡柏翰昨在登峰造極籃球邀請賽高中男子組最終戰，飆出生涯新高30分，幫助能仁以85：71擊敗南山高中拿下第5名，總教練李正豪對他讚譽有加，「他打球非常聰明，在場上的判斷甚至勝過很多學長，能拿這麼多分，我完全不意外。」

來自屏東至正國中的蔡柏翰擁有出色得分爆發力，他在國二時獲得去年驟逝的林正明欽點，每個月都會北上和能仁一起練球，也是林正明挖掘的最後一批好手。

蔡柏翰透露，林正明很照顧他，除介紹能仁的資源與環境，還舉過去林彥廷也是國二時提前與團隊練球的例子鼓勵他，如今正式加入能仁，他雖放眼新人王，但也知道先決條件是球隊能闖進4強，在場上最重要的任務還是幫助學長分擔體力，從防守做起。

登峰造極邀請賽高中組賽事昨落幕，東泰高中以69：65打敗南湖高中封王，北一女中則以71：69擊敗陽明高中奪冠，北一女新學年度將挑戰成為繼淡水商工與海山中學後，HBL史上第3支女子組3連霸球隊。

