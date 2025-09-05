晴時多雲

體育 即時新聞

獅找對人代打 台鋼暴投送分

2025/09/05 05:30

雄鷹後勁（左二）先發5局飆出8次三振，仍無法拿下勝投。（記者李惠洲攝）雄鷹後勁（左二）先發5局飆出8次三振，仍無法拿下勝投。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅昨在幸運第7局靠著暴投跑回超前分，第8局胡金龍代打再打下保險分，終場5：3力克台鋼雄鷹，寫下本季最多的6連勝，台鋼則慘遭4連敗。

7局下獅隊滿壘推出陳傑憲（左）代打，雄鷹伍祐城卻發生致命的暴投失分。 （記者李惠洲攝）7局下獅隊滿壘推出陳傑憲（左）代打，雄鷹伍祐城卻發生致命的暴投失分。 （記者李惠洲攝）

陳傑憲滿壘上場

獅先發洋投蒙德茲獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）獅先發洋投蒙德茲獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

逼出致勝分

兩隊前6局以3：3僵持不下，7局下統一朱迦恩擊出二壘打，林安可和林子豪選到四壞球，2出局攻佔滿壘，統一起用上一場因比賽中噁心反胃提前退場的陳傑憲代打，台鋼投手伍祐城發生致命的暴投失分。8局下統一陳聖平選到四壞球並盜上二壘，觸擊推進到到三壘，胡金龍安打再下一城。

台鋼第1局發生失誤後，先發投手後勁陷入亂流，被連續擊出4支安打失3分，之後投到5局結束，只讓統一靠著失誤和四壞球各上壘1次，共投出8次三振，6局上台鋼攻下2分追平，解除後勁的敗戰責任。

後勁史詩紀錄後

連3場1勝難求

後勁創下中職紀錄的跨季22連勝後，連續3場先發1勝難求，承擔1敗，3場各投5局，共被擊出16支安打失10分，聯盟最多的勝投停留在12場。

統一先發投手蒙德茲前5局只被擊出2支安打，失1分非自責分，第6局也出狀況，被擊出2支安打後，投出本季第14次觸身球，再被擊出場地安打連失2分，和並列聯盟第2的第10勝擦身而過。

第1局台鋼剛回到先發陣容的三壘手吳念庭發生失誤，統一掌握機會，林安可、蘇智傑、林子豪和陳重羽連續安打攻下3分。

第3局輪到統一三壘手楊竣翔和游擊手陳聖平接連失誤，2出局後吳念庭適時安打扳回1分。

第6局台鋼曾子祐和張肇元安打，顏郁軒被觸身球，2出局攻佔滿壘，王柏融擊出滾地球，在一壘手林子豪面前突然彈高，幸運的場地安打連得2分，3：3追平。

獅6連勝 今起對兄弟3連戰

贏得上半季冠軍的統一，本週開打之前，年度戰績還落後中信兄弟3.5場。統一總教練林岳平表示，本週至少要拿下4勝，才有機會在最後趕上中信，雖然連勝台鋼2場，贏得6連勝，今天起對中信3連戰才是真正的考驗，希望投、打、守持續有穩定的表現，至少再贏2場。

