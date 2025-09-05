張肇元達陣10轟 叫女友別來看球了

張肇元昨先發擔任指定打擊。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹捕手張肇元週三達成季初設定的10轟目標，但是也在本壘攻防戰中被踢傷，雖然昨天右膝上方還有點腫，仍然先發擔任指定打擊，也讓台鋼總教練洪一中大讚「巴結（台語，不輕易喊累、喊苦）」

噸位重天天蹲捕

洪總讚「巴結」

張肇元週三對老東家統一獅的第4局轟出先馳得點的陽春全壘打，帥氣地站在原地目送球飛出去。張肇元表示，跑壘的時候覺得很不可議，沒想到以前連上場機會都沒有的自己，竟然真的可以達成10轟。

張肇元表示，當天女友和他的治療師拿著10轟的海報來幫他加油，沒有讓他們失望特別開心，不過，他們來看2次，球隊都輸，已經叫他們不要再來了，球隊贏球還是比較重要。

剛轟出全壘打的張肇元，下半局和搶攻本壘的陳鏞基發生衝撞受傷，仍撐到6局結束才退場。張肇元表示，因為先發投手江承諺投得很順，不希望換捕手影響他的節奏，江承諺投完6局退場時，他的大腿也越來越痛，所以就一起退場。

昨天賽前經過測試，張肇元也表示可以出賽，不過，為了減輕他的負擔，改擔任指定打擊、第4棒。洪一中表示，張肇元3位數的體重，天天蹲捕真的非常辛苦，但是卻從不會說他累了，有夠巴結。張肇元表示，打職棒當然希望能在一軍出賽，轉隊到台鋼之後終於有機會，非常珍惜每一次上場的機會。

