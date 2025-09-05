晴時多雲

體育 即時新聞

游擊霸林智勝 助攻中職300萬人次

2025/09/05 05:30

林智勝引退週今在大巨蛋登場，3場預售票已賣將近9萬張。 （資料照）林智勝引退週今在大巨蛋登場，3場預售票已賣將近9萬張。 （資料照）

引退賽預售近9萬張

龍提前宣告場均破萬

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝的引退週今天正式登場，球團昨透露3天賽事預售票近9萬張，提前宣告本季龍隊主場觀眾數破萬人收尾，成為繼中信兄弟後、史上第2支場均破萬隊伍。

龍隊迎接林智勝引退賽前，本季49場主場賽事已有53萬7052人進場，只要再有6萬2948人進場就達陣場均破萬，光是預售票就遠超過這個數字。在林智勝引退賽的助攻下，中職總觀眾數也將在本週突破史上首見的300萬人次。

葉總掛保證

大師兄3場都上

在林智勝的引退週3戰，龍隊總教練葉君璋如何調度將是焦點，先前他僅說保障3場都會上，但無法保證先發。林智勝生涯起點是游擊防區，今年在賽前不時會看見他客串練習，若葉總有意安排守游擊，將是他繼2015年後在例行賽再見到「游擊霸・林智勝」。

林智勝曾說，打到現在已沒有遺憾，斷言自己不會落淚，「若要說唯一遺憾，就是今年還沒有開轟。」若能在大巨蛋開轟，將在15座球場都有全壘打的演出，且將以43歲240多天寫下史上第2老開轟紀錄，僅次於2003年曾智偵的44歲131天。

