U18世界盃》台灣今下必勝令 解鎖謎樣中國隊

U18世界盃

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今在沖繩開打，台灣隊今晚首戰推派樂天桃猿第1指名左投鍾亦恩扛先發，對上中國隊，盼在明天強碰美國隊前先搶下首勝，拉抬氣勢。

U18世界盃台灣隊總教練廖宏淵。（資料照）

猿第1指名鍾亦恩先發

U18世界盃今天在日本沖繩開打，台灣隊今晚首戰中國隊。（資料照）

今年U18世界盃暌違10年在日本舉行，台灣隊近3屆勇奪1冠、2亞，成績斐然，今年也背負國人高度期待出征沖繩，總教練廖宏淵在集訓期間就曾直呼「壓力山大」，今晚開幕戰對手中國隊是IBA世界青棒錦標賽改制為U18世界盃以來首度交手，不能小看這支「謎樣軍團」。

中國外卡參賽

找旅美高中生助拳

今年的中國隊並非從各洲資格賽脫穎而出取得參賽權，而是世界棒壘球總會指定以「外卡」身份加入，隊史第四度參賽，將由2006年經典賽中國隊成員賴國鈞執教，還找上旅美高中生歐翰宸助陣。

台灣隊推派控球穩定的鍾亦恩扛首戰，他是今年中職選秀樂天首輪指名新秀，集訓期間將速球均速136、137公里提升至破140公里，今晚是他生涯披上正式國家隊戰袍首秀，肩扛輸不得的「抗中大戰」。

本屆共12隊參賽，台灣隊分在B組，預賽連打5天，今起依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，取分組前3晉級超級循環賽；A組則有地主日本和南韓、古巴、波多黎各、義大利、南非。

