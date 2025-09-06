U18世界盃》3投封鎖中國 國際賽12戰全勝

賴謙凡中繼2局飆4K。（棒協提供）

今對美國 推派劉任右先發

蘇嵐鴻後援1局守成。（棒協提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽昨在日本沖繩開打，台灣隊靠3名投手鍾亦恩、賴謙凡、蘇嵐鴻聯手封鎖，最終就以7：0完封勝中國，歷年青棒國際賽台灣對中國12戰全勝，今天下午5點半台灣隊對美國，將推出劉任右先發。

鍾亦恩先發4局飆出8次三振，完全封鎖中國隊火力。 （棒協提供）

近5次U18世界盃台美交鋒，台灣隊取得3勝2敗對戰優勢，包含2019年冠軍戰以2：1險勝登上世界之巔，最近1次交手是在兩年前預賽，台灣隊靠兩大強投張峻瑋和孫易磊強勢壓制，終場以3：0完封勝美國。

請繼續往下閱讀...

鍾亦恩昨先發4局用67球被敲1安狂飆8K，退場後由「大溪山本由伸」賴謙凡接手，他中繼2局被敲1安飆4K，蘇嵐鴻投最後1局用3K演出3上3下順利守成，台灣3投總計7局投球狂飆15K無失分，蘇嵐鴻飆出這場投手群最快球速150公里。

鍾亦恩先發4局 近乎完美

左投鍾亦恩身高182公分、體重62公斤，台灣隊投手教練邱子愷稱他為「紙片人」，怎麼樣也吃不胖，鍾亦恩是雲林西螺鎮知名的瑞春醬油第5代，父親鍾政衛是西螺文昌少棒第一代球員，為了精進兒子球技，特地在自家醬油工廠空地鋪設人工草皮，打造專屬牛棚練習區，讓鍾亦恩在家可持續鍛鍊球技。

今年鍾亦恩從西苑中學畢業投入中職季中選秀，獲樂天桃猿第1輪指名，上月底正式加盟、簽約金520萬，昨對中國繳4局無失分近乎完美好投，向球迷作最佳自我介紹。

今年選秀富邦悍將第1輪指名捕手張育豪，昨擔任6棒指定打擊敲2安，出身金門的許書誠扛7棒游擊手，他和李楷棋同樣貢獻雙安，3人都有打點進帳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法