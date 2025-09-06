U16亞洲盃男籃》163cm矮將擋道 台灣無緣4強

日本隊後衛越圭司（右）攻守優異，是球隊重返4強最大功臣。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕彰縣成功高中張承曄昨在U16亞洲盃男籃對日本攻下27分，無奈其他隊友未給予支援，且守不住身高僅163公分的越圭司，台灣隊最終以72：83不敵擁有多位混血球員的日本隊，無緣4強及明年世界盃門票，台灣小將今天仍要強打起精神，於5到8名排名賽面對宿敵南韓隊。

張承曄繳出27分、8籃板代表作，可惜台灣隊無緣晉級。 （取自FIBA官網）

日本今天將跟澳洲爭決賽門票，另一場4強為紐西蘭對中國。至於另一場排名賽巴林將遭遇伊朗，台灣隊將尋求排名賽2連勝，爭取最佳第5名的成績。

請繼續往下閱讀...

守不住越圭司 第三節崩盤

台灣隊昨首節以24：23領先，但最大敗因出現在第3節遭日本打出一波12：1攻勢，團隊全場三分球出手33次卻只中7顆，命中率21.2％，失去外線火力就難跟日本抗衡。

張承曄砍27分 我最大亮點

此仗最大亮點是193公分的張承曄，獲主帥吳正杰點名未來各層級國家隊都有機會獲徵召，他17投11中，攻下27分、8籃板，堪稱代表作，可惜無緣當「抗日英雄」。才高二的張承曄歷經亞洲盃洗禮，將是彰縣成功在HBL爭取隊史首張8強門票的重要角色。

越圭司雖然身材矮小但速度飛快，搭配優異防守多次讓台灣後衛「人過球不過」，他全場11投9中猛攻31分，是日本重返4強的功臣，被譽為「小八村壘」的混血小將白谷柱誠繳出16分、14籃板。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法