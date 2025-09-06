龍丟分有哏 3：1「智」敬大師兄

龍隊全員穿上31號向林智勝致敬。（記者陳志曲攝）

林智勝引退首戰

台北101亮起專屬林智勝的點燈。（味全龍提供）

先發5棒守一壘

大巨蛋林智勝特展。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕3：1「智」敬！味全龍昨起在台北大巨蛋為林智勝舉行引退系列賽，首戰對台鋼雄鷹打完5局仍是0：0，擔任先發5棒一壘手的林智勝則在中場休息後進入6局上時，在261316人歡呼聲中退場，陳子豪則在6局下揮出致勝一擊、8局下再敲安追加保險分，率龍隊贏球，也讓台鋼苦吞5連敗。台鋼在9局上破蛋後，比數形成跟林智勝背號相同的31，也讓葉總賽後笑說：「比數不錯厚！」

林智勝在引退系列賽首戰先發5棒，奮力跑壘。 （記者陳志曲攝）

龍隊由洋投龍聖先發，他用90球投完5局無失分退場，6局上由新洋投鎛銳進行中職初登板、投3局無失分奪勝投，而台鋼則由那瑪夏先發，前5局同樣無失分，但6局下續投時在1出局二壘有人時遭陳子豪擊出關鍵安打。台鋼在7、8局分別換上後援投手王躍霖、黃子豪，兩人都有失分，黃子豪在8局下還遭陳子豪敲安。

請繼續往下閱讀...

王柏融（左）送咖啡機給林智勝。（台鋼雄鷹提供）

陳大哥猛打致勝

回饋命名之恩

龍隊全員穿上31號向林智勝致敬，擔任先發4棒右外野手的陳子豪曾在中信兄弟和林智勝當隊友，去年季後行使自由球員權利後以10年最高總值1.3億合約加盟龍隊，去年6月21日林智勝轟出生涯第304轟時，當時效力兄弟的陳子豪也同場開轟。如今兩人再當隊友，陳子豪更在別具意義的引退系列賽繳出3安猛打賞，他在奪下本季第3座單場MVP時則透露，「學長很好玩，會幫大家取外號，『陳大哥』這個外號就是他幫我取的。」

在大巨蛋進行傳奇引退賽時，台北101則於昨晚至明天晚間6點半到10點開啟專屬點燈，以國際地標的高度與光影，向「大師兄」燃燒二十餘載的傳奇榮耀致敬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法