體育 即時新聞

「一個我喜歡的樣子」 林立憧憬智勝學長

2025/09/06 05:30

問林立偶像是誰？他第一個想到的是林智勝。 （記者劉信德攝）問林立偶像是誰？他第一個想到的是林智勝。 （記者劉信德攝）

「還沒進職業，很多人都問我說，你的偶像是誰？」29歲的林立如今已是中職代表性打者，他談起當年往事仍歷歷在目，「我都會回答我不知道，但當時有人問我一定要選一個，我不知道為什麼第一拍就選智勝學長，這不是騙人的！」

林立（左起）、林智勝和林泓育日前在大巨蛋留下「姓林的」合影。（樂天桃猿提供）林立（左起）、林智勝和林泓育日前在大巨蛋留下「姓林的」合影。（樂天桃猿提供）

論及43歲林智勝在職棒生涯的豐功偉業，當然要提他締造304發全壘打的中職史上第1紀錄，林立也知道兩人的打擊型態不同，「他是長程砲火，我是偏短程的，對打擊上的想法一定不同。」兩人用不同方式在中職舞台留名，一個是3屆全壘打王，另一個則是3屆打擊王，巧合的是，他們都是在1月1日出生的「元旦寶寶」，林立笑說：「我們當然知道，之前我生日的時候，學長會祝我生日快樂，我也會想，對厚，學長也是這一天生日。」

以前會回答不知道偶像是誰，林立坦言，「不是因為那些學長不夠強，而是我有自己想成為的樣子」，但要他一定要選一個時，他立刻想到林智勝，「雖然像恰恰學長、泰山學長，很多人都是中職指標性打者，可能因為智勝學長以前守游擊，我以前也是，就覺得他是一個我喜歡的樣子，一個內野手的樣子。」

14歲差距元旦生

差一點就能當隊友

林智勝的生涯從La new熊起步，後來球隊改名Lamigo桃猿後，更成為隊史看板，林立則是2017年選秀獲桃猿第2指名，當時林智勝已在前一年行使自由球員權利轉效中信兄弟，「很可惜沒辦法跟他同隊，但跟他聊天，他都很像我們是隊友，不會我們不同隊，就有所保留，他也很認真看待我問他的問題。」

把身上獎項撇開，林立認為打者都會有高低潮，對他來說，林智勝就是一個很好親近的學長，儘管型態不同，但他認為，「說不定也可以讓我跳脫，不管心理或技術上，都能讓我在想法和經驗上有所收穫。」（記者倪婉君）

