晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

呂寶搶版面 平野請媒體也寫林志綱

2025/09/06 05:30

林志綱（記者廖耀東攝）林志綱（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨在9局上被統一獅扳平，但呂彥青救火成功並守住突破僵局制，加上26歲的林志綱在10局下的「強心臟短打」推進成功，串聯王政順再見分打點，終場以2：1中斷統一獅6連勝，確定在3連戰系列賽守住全年度第一。

呂彥青後援守成，帶著老婆和小孩共享MVP榮耀。 （記者廖耀東攝）呂彥青後援守成，帶著老婆和小孩共享MVP榮耀。 （記者廖耀東攝）

兄弟10局奪勝

王政順（記者廖耀東攝）王政順（記者廖耀東攝）

高壓短打成關鍵

獅隊被羅戈、李振昌封鎖8局，9局上終於突破中信終結者吳俊偉，林安可、林子豪敲安，1出局攻佔一、二壘，陳傑憲代打擊出扳平戰局的適時安打，胡金龍也敲安串聯攻勢，中信即刻換上「統一殺手」呂彥青救火，成功解決林岱安，跨局投延長賽繳出1.1局無失分，本季首度進帳MVP，跟老婆和小孩共享榮耀。

呂彥青上週有個煎熬一週，有2場比賽被打退場，包括1場「0局後援」，但他本週就調整到位，昨晚勇奪生涯單季最多的第5勝，他說，身為中繼和後援，每天狀況都不一樣，低潮時的目標就是儘速調整回來，「做最大的努力，盡全力去丟，這就是我的工作。」

中信在10局下開啟攻勢，統一先故意四壞江坤宇，平野惠一派上林志綱代打，他承受巨大的壓力，第一球就將球點進場內，成功推進至二、三壘，讓下一棒的王政順擊出致勝一壘滾地球，平野罕見請求媒體寫一下林志綱的「高壓短打」。

平野惠一表示，林志綱本季任務滿限定的，就是代跑、代打執行戰術，以及替補鎮守包括三號捕手的多守位，「大家可能都專注在王政順的那一擊，但也希望能關注志綱，畢竟他製造對手更大的壓力。」林志綱表示，今年有3次戰術的執行，這次短打印象最深刻，而為了提升執行戰術的成功率，他說，打擊練習時要比人家放更多心思在短打、打帶跑。

獅隊中斷6連勝，本季在洲際戰績1勝5敗、勝率1成67，如果今、明天無法贏球，將會追平富邦本週才創下1成25的單季洲際最低勝率紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中