呂寶搶版面 平野請媒體也寫林志綱

林志綱（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨在9局上被統一獅扳平，但呂彥青救火成功並守住突破僵局制，加上26歲的林志綱在10局下的「強心臟短打」推進成功，串聯王政順再見分打點，終場以2：1中斷統一獅6連勝，確定在3連戰系列賽守住全年度第一。

呂彥青後援守成，帶著老婆和小孩共享MVP榮耀。 （記者廖耀東攝）

兄弟10局奪勝

王政順（記者廖耀東攝）

高壓短打成關鍵

獅隊被羅戈、李振昌封鎖8局，9局上終於突破中信終結者吳俊偉，林安可、林子豪敲安，1出局攻佔一、二壘，陳傑憲代打擊出扳平戰局的適時安打，胡金龍也敲安串聯攻勢，中信即刻換上「統一殺手」呂彥青救火，成功解決林岱安，跨局投延長賽繳出1.1局無失分，本季首度進帳MVP，跟老婆和小孩共享榮耀。

呂彥青上週有個煎熬一週，有2場比賽被打退場，包括1場「0局後援」，但他本週就調整到位，昨晚勇奪生涯單季最多的第5勝，他說，身為中繼和後援，每天狀況都不一樣，低潮時的目標就是儘速調整回來，「做最大的努力，盡全力去丟，這就是我的工作。」

中信在10局下開啟攻勢，統一先故意四壞江坤宇，平野惠一派上林志綱代打，他承受巨大的壓力，第一球就將球點進場內，成功推進至二、三壘，讓下一棒的王政順擊出致勝一壘滾地球，平野罕見請求媒體寫一下林志綱的「高壓短打」。

平野惠一表示，林志綱本季任務滿限定的，就是代跑、代打執行戰術，以及替補鎮守包括三號捕手的多守位，「大家可能都專注在王政順的那一擊，但也希望能關注志綱，畢竟他製造對手更大的壓力。」林志綱表示，今年有3次戰術的執行，這次短打印象最深刻，而為了提升執行戰術的成功率，他說，打擊練習時要比人家放更多心思在短打、打帶跑。

獅隊中斷6連勝，本季在洲際戰績1勝5敗、勝率1成67，如果今、明天無法贏球，將會追平富邦本週才創下1成25的單季洲際最低勝率紀錄。

