姓林的全猿先發 奪勝投、全上壘

猿隊林子崴先發5局無失分，這1勝等了快4年。 （記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿昨把一軍登錄的林姓球員全部排進先發名單，「姓林的」不論投、打都有出色表現，幫助樂天以3：1送給富邦悍將主場5連敗與新莊8連敗，樂天全年戰績也升上第3，6位林姓野手全員上壘並跑回所有分數，單場MVP由4局上擊出關鍵2分彈林泓育獲得，林子崴用68球投5局無失分，拿到自2021年11月13日對統一獅後暌違1392天的勝投。

林泓育（記者劉信德攝）

樂天全隊擊出7支安打，「姓林的」就佔6支還選到3次保送，4局上林泓育在林智平安打後立刻開砲，連續2場包辦勝利打點與MVP，林泓育表示，球隊現階段的狀況不是很穩定，得分也不會太多，力亞士的球其實很不好打，有機會就要把握住，這場MVP應該要給林子崴，「這是他開刀回來的第1勝，內容滿穩定的，是個好的開始，對他的信心應該增加很多。」

林子崴奪勝 暌違1392天

總教練古久保健二指出，恭喜林子崴拿到傷兵回歸後的首勝，他這場的內容確實投得很好，雖然等這1勝等了快4年，但從這場才是正式的開始，過去他經常在面對第二輪打者時會出狀況，有可能是配球出現問題，教練在他前次出賽後有與他討論，並針對這部分進行修正，捕手張閔勛這場的配球引導也做得很好。

林子崴於前年9月接受左手肘韌帶重建手術，去年整年都在復健，今年4月在二軍開始投復健賽，趕在上半季末於一軍復出，他表示，這場先發是臨時接到通知，他的工作是在責任局數內讓球隊保有競爭力，對勝投其實沒有很在意，復健過程經歷很多不好的事，也會擔心在球隊的定位不確定，「現在是努力過來的結果，但只是一個開始。」

