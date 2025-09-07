林智勝的大日子 杜家明樂當止敗鷹雄

天后與大師兄昨在大巨蛋合體，張惠妹（左）為林智勝的引退賽獻唱。

關鍵長打致勝 向前兄弟學長致敬

〔記者徐正揚／台北報導〕林智勝在引退系列賽第2場擔任DH打滿全場，雖沒擊出安打卻選到保送，還跑回味全龍唯一分數，台鋼雄鷹靠杜家明於4局上滿壘擊出關鍵二壘安打掃回2分，配合艾速特交出6局失1分的優質先發，以3：1擊敗味全中止5連敗，總教練洪一中如釋重負地說：「壓力稍微釋放一下，這一陣子真的辛苦球員了。」

台鋼打線開賽起7上7下，4局上終於突破鋼龍的球路，開局連續3支安打攻佔滿壘，杜家明於2出局後擊出長打，助隊2：0先馳得點，7局上再靠曾昱磬二壘安打追加第3分。洪總笑說：「這場杜家明真的很重要，沒人出局就滿壘，打者竟然連續死兩個，想說這局大概又沒半分，還好他打深遠二壘安打得兩分，要不然這場可能又掛了，士氣可能抬不起來。」

鷹止5連敗 衝刺關鍵9月

洪總指出，沒有球隊碰到連敗會快樂，現在已經打到九月，球員真的都很累，身體的疲憊不用多作解釋，魔鷹受傷也讓打線突然沒有依靠，賽前雖是5連敗，球員心裡都想幫助球隊贏球，但往好處看，連敗期間單場最多就輸2分，全年戰績還有5成勝率，「我們是二年級生，就慢慢成長跟學習，不要想說跨大步，一小步、一小步慢慢走，這場真的謝謝選手。」

林智勝在引退系列賽第2戰擔任先發DH，5局下跑回龍隊唯一得分。（記者林正堃攝）

杜家明表示，4局上只想把球打進場內形成有效球，能先得分會讓士氣很不一樣，這個月對球隊很關鍵，因為有進季後賽的機會，大家都很想衝，最近連敗壓力比較大，洋將與學長會在賽後帶領選手開會，分享經驗並鼓勵大家，以挑戰者的身分走一場算一場，「很長一段時間，跟智勝學長都在兄弟二軍，他給我們很多正能量，很高興在他的大日子有好表現，想跟他說辛苦了。」

味全雖吞敗，但迎來4萬人滿場球迷，「助攻」中職單季票房首次突破300萬人次，賽後有請天后張惠妹開唱祝福林智勝，今第3戰賽後將舉行引退儀式。

選秀狀元韋宏亮7局下完成生涯初登板。（記者林正堃攝）

