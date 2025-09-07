晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

劉家淡出職棒圈 沒缺席林智勝引退

2025/09/07 05:30

洪一中（左）是林智勝職棒生涯共事最久的總教練。（資料照）洪一中（左）是林智勝職棒生涯共事最久的總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著林智勝引退系列賽即將進入最高潮，棒壇或企業人士贈送的花籃陸續送到台北大巨蛋，最重量級的花籃昨天出現，由前La new熊暨Lamigo桃猿董事長劉保佑與前桃猿領隊劉玠廷聯名致贈，卡片上寫著：「退而不休，精彩依舊。」

劉保佑、劉玠廷父子聯名致贈林智勝花籃。 （記者林正堃攝）劉保佑、劉玠廷父子聯名致贈林智勝花籃。 （記者林正堃攝）

劉保佑父子致贈花籃

林智勝在2003年季後的代訓選手選秀會上，由已接手第一金剛的La new熊指名為狀元，從La new熊到Lamigo桃猿共效力12年，在行使自由球員轉隊前幫助球隊拿下4座總冠軍。他表示，La new熊是他職棒生涯的起點，劉保佑是他打職棒最重要的貴人之一，能收到他們送來的花籃真的很驚喜。

劉家2019年把球隊賣給日商樂天集團後淡出職棒圈，就連洪一中在台鋼雄鷹成為中職第1位生涯1000勝總教練，透過球團邀請劉家父子出席「千勝儀式」都被婉拒，也讓洪總得知劉家送林智勝花籃時很有感觸，「雖然劉家離開職棒有段時間了，會送花籃給他，也真的很有心。」

洪總回憶，2003年下半年他進入La new協助籌劃，劉家那年季後決定接手第一金剛，第一個選秀會就是代選選秀，他雖參與選秀方向與戰力布局的討論，由於「叛將條款」不能在檯面上出現，「那次有很多業餘好手，智勝本來就是La new代訓球員，因為我們是第一順位，早就決定第一輪要選他，他也確實很有實力，一路打到現在。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中