劉家淡出職棒圈 沒缺席林智勝引退

洪一中（左）是林智勝職棒生涯共事最久的總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著林智勝引退系列賽即將進入最高潮，棒壇或企業人士贈送的花籃陸續送到台北大巨蛋，最重量級的花籃昨天出現，由前La new熊暨Lamigo桃猿董事長劉保佑與前桃猿領隊劉玠廷聯名致贈，卡片上寫著：「退而不休，精彩依舊。」

劉保佑、劉玠廷父子聯名致贈林智勝花籃。 （記者林正堃攝）

劉保佑父子致贈花籃

林智勝在2003年季後的代訓選手選秀會上，由已接手第一金剛的La new熊指名為狀元，從La new熊到Lamigo桃猿共效力12年，在行使自由球員轉隊前幫助球隊拿下4座總冠軍。他表示，La new熊是他職棒生涯的起點，劉保佑是他打職棒最重要的貴人之一，能收到他們送來的花籃真的很驚喜。

劉家2019年把球隊賣給日商樂天集團後淡出職棒圈，就連洪一中在台鋼雄鷹成為中職第1位生涯1000勝總教練，透過球團邀請劉家父子出席「千勝儀式」都被婉拒，也讓洪總得知劉家送林智勝花籃時很有感觸，「雖然劉家離開職棒有段時間了，會送花籃給他，也真的很有心。」

洪總回憶，2003年下半年他進入La new協助籌劃，劉家那年季後決定接手第一金剛，第一個選秀會就是代選選秀，他雖參與選秀方向與戰力布局的討論，由於「叛將條款」不能在檯面上出現，「那次有很多業餘好手，智勝本來就是La new代訓球員，因為我們是第一順位，早就決定第一輪要選他，他也確實很有實力，一路打到現在。」

