那一夜Men’s talk 大師兄解放曾頌恩淚腺

曾頌恩（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕年紀跟林智勝相差18歲，中信兄弟曾頌恩卻難忘和他在中信最後1年的房間深談，一度被講到心坎裡而忍不住落淚，這段「師兄談話」更化成後來自己成為台灣大賽MVP的養分，更被期待未來能扛住兄弟四番的重任。

林智勝效力中信最後一年的2021年，仍是二軍選手的曾頌恩在隊內賽競爭一軍名單，由於競爭激烈，他很在意教練眼光，不論安打或失誤都會看向教練，「比較沒有自己的主見，會想去依靠教練，在意其他人的眼光。」

請繼續往下閱讀...

剛上一軍的曾頌恩因為跟學長不熟，練完球放假都會獨自在房間吃晚餐，有次林智勝邀他到房間一起吃飯，接著就開始分享在隊內賽看見的現象，對他說：「你是有能力的選手，為什麼要這麼在意別人的眼光呢？」

半小時長談 激勵學弟信心

林智勝一講就是30分鐘，曾頌恩在過程中忍不住掉淚，「學長講到我的心坎裡，讓我體認到職業必須想辦法展現自己，而不是太過在乎教練怎麼說。」

今年兩人都有參加明星賽和全壘打大賽，林智勝在聚餐期間還關心曾頌恩的大低潮，即便打擊率僅2成19外帶1轟，卻跟他說，「我以對手的角度來看，覺得你已經成長很多，比較像是一個成熟的大人在打球。」

25歲的曾頌恩直言，聽到林智勝這樣說，感覺得到認同，非常開心，「學長說，他的生涯也有5年左右很不好，不要因為1年就喪失自我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法