陳林林奇幻打線 獅擊潰兄弟

2025/09/07 05:30

林佳緯首局敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）林佳緯首局敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕面對讀賣巨人戰袍加身的中信兄弟，統一獅昨以史上姓氏最少打線應戰，首局連同林佳緯陽春砲的5安猛攻3分，加上3局上中信兄弟左外野手林書逸掉致命失誤丟2分，終場以7：1奪下系列賽首勝。

奧德銳奪下中職生涯首勝。（記者廖耀東攝）奧德銳奪下中職生涯首勝。（記者廖耀東攝）

林佳緯首局陽春砲 帶起3分攻勢

獅隊打線9人只有陳、林姓選手，且排列組合是整齊劃一的「陳林林陳林林陳林林」，林佳緯首局就敲出本季第5轟，開局就突破中信先發黃博多。

「很好的組合！」獅隊總教練林岳平笑說，這不是刻意排的，「你講我才知道欸。」隨後說，黃博多的變化球幾乎都是壞球，打者在投手用直球搶好球時都能有效擊出安打。

連2場獲得先發的林書逸，3局上2出局時判斷飛球失誤，讓獅隊進帳巨大的2分，餅總也說，這球讓緊繃的戰局變得較有空間。賽後林書逸也在左外野特守半小時。

獅隊先發洋投奧德銳第3場先發找回水準，前2場僅投4局的他，昨繳出7局3安打無失分奪下首勝。他笑說，有聽說獅隊不擅長打中信，「中信打線滿厲害的，很會把球擊進場內，我是滾地球型投手，很感謝守備的幫忙。」

洲際17097人

改寫本季室外票房紀錄

獅象連續2年在9月5至7日迎接洲際3連戰，去年獅隊全年度戰績以0.5場勝差緊追中信進入系列賽，最終遭3戰橫掃，今年兩軍系列賽前相差2.5場，獅隊首戰1分差輸球，昨扳回一城。

林岳平直言，今年的狀況和去年不同，先發投手不太夠，必須靠團隊和守備來降低失分，讓比賽呈現拉鋸戰。

中信全場被敲11安又發生3次失誤，讓總教練平野惠一臉色沉重，但票房開出紅盤，吸引17097名觀眾進場，寫下今年中職室外球場最多人數紀錄。

